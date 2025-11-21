İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin başı dertte. Mavi beyazlı kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis bazı transferlerde mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki bilançolarında hukuksuz işlemler tespit edilmesi nedeniyle yapılan yargılama talebi kabul edildi.

De Laurentiis'in avukatları, sevk kararının kendilerini şaşkına çevirdiğini açıkladı.

İDDİALARIN MERKEZİNDE 2 FUTBOLCU TRANSFERİ VAR: MANOLAS VE OSİMHEN

İtalyan basını, 76 yaşındaki başkanın suçlandığı mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığını yazdı.

İddialara göre Napoli kulübü 2019'dan Roma'dan aldığı Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Lille'den renklerine bağladığı Victor Osimhen transferlerinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Napoli Başkanı De Laurentiis'in yargılanacağı davanın ilk duruşması 2 Aralık'ta yapılacak.