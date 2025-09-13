Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin önceki akşam adaya geldi.

Holguin dün saat 12.00'de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü. 15 Eylül Pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşecek.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephan Dujarric, New York’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Holguin’in adada kalacağı sürede iki liderin temsilcileri yanında çeşitli temaslarda bulunmasının beklendiğini kaydetti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise önceki gün Larnaka’ya bağlı Aradip’teki güneş parkının açılışına gelişinde gazetecilere açıklamada bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs ziyaretini Kıbrıs sorunu açısından oldukça önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Holguin’in şahsi bir mesele yüzünden önceki ziyaretini ertelemesine rağmen Kıbrıs’ta bulunmasının, BM Genel Sekreterinin gelişmeler ortaya çıkmasına dair güçlü isteği ve siyasi taahhüdünü gösterdiğini savunan Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak bir sürece hazır olduklarını da dile getirdi.

Politis ise “Yeni Kıbrıs Türk Liderini Beklerken Sonuçsuz İstişareler” başlıklı haberinde Holguin’in adada yapacağı temasların BM’nin, 19 Ekim’de KKTC’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu beklenirken Kıbrıs sorunundaki herhangi bir süreci kontrol altında tutma çabasından ibaret olduğu yorumunda bulundu.