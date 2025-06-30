Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cengiz Eşiyok’un yazdığı ve İsmihan Yorgancı’nın yönetmenliğini üstlendiği oyun cumartesi saat 16.00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahneye kondu.

Maya Erhan, Şerif İzveren, Zeynep Ayza Yıldız, Rüzgar Emir Şahin, Nisan Özkisi, Tanem Bitta ve Demir Erhan sahne aldığı oyunda; Girne Belediyesi Gençlik Ekibi oyuncuları halktan bireyleri canlandırdı. Oyun sonunda, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen tarafından tüm oyunculara belge ve çiçek takdimi yapıldı.