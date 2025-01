Uyuşturucu ve trafik eğitiminin okullarda eğitim müfredatına dahil edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Eğitim Bakan Dürüst, “Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayıp, en kısa zamanda neticelerini hayata geçirmek zorundayız” dedi









Milli Eğitim Bakanlığı, “uyuşturucu ve trafik eğitimi” konularını eğitim müfredatına dahil etmek amacıyla çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst bu çalışmalar çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanı Hüseyin Sevay ile bir araya gelerek, “uyuşturucu ile mücadele ve trafik eğitimi” konularının müfredata ne şekilde dahil edilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Dürüst, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak asli görevleri olan eğitim konularında çalışmalar gerçekleştirip eğitim ve öğretimin sorunsuz bir şekilde devamlılığını sağlamak olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, gençliğin en büyük sorunu uyuşturucu ve trafik sorununa daha fazla seyirci kalmalarının mümkün olmadığına işaret ederek, bu konudaki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayıp, neticeleri hayata geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Dürüst, bu sorunların üstesinden ancak eğitimle gelinebileceğine dikkat çekerek, “Bu iki hayati sorunu, mücadele edebilmek ve ortadan kaldırabilmek amacıyla en kısa zamanda eğitim müfredatımıza alabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Bakan Dürüst, her iki konuda uzman kişi ve kurumlarla çalışmalara başladıklarını ifade ederek, çalışmaların verimli, hızlı ve en kısa zamanda hayat bulmasının önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Ülkemizde her şey konuşulur ancak en büyük eksiklik, konuşulan konuların sonuçlarının hayata geçirilmekteki sıkıntısıdır. Bizler hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayıp, en kısa zamanda konuşulan konuların neticelerini hayata geçirmek zorundayız. Çünkü konuştuğumuz konular bekletilemez, geciktirilemez. Gençlerimiz için hayati önemi olan konular tabii ki bizim de geleceğimizi ilgilendiren sorunlardır. Dolayısıyla bekletilmesi ve geciktirilmesi söz konusu bile olamaz.”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, her iki konunun hayati öneminin yanında mücadele etmenin yönteminin de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı uzman personelleri ile ilgili tüm uzman kişilerle birlikte çalışmaların sürdürüleceğini, bunun yanında en sağlıklı ve en etkili yöntemin belirlenmesi gerekliliğine işaret etti.