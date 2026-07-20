Lefkoşa - Güzelyurt tek şeritli Anayolu'nun Zümrütköy Mevkiinde, önceki gün meydana gelen feci trafik kazasında 18 yaşındaki genç ölümden döndü!
Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi.
18 yaşındaki Doğukan Kızılyürek, yönetimindeki PF 862 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından çıkarak rögar kapağına çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan araç Zümrütköy Köprüsü taşlarına çapıp savrularak takla atarak dere yatağına uçtu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.