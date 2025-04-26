Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Şahin Coşkun, Yusuf Atlar

MTG: Ufuk, Erhun (90.Dk Sadık), Cofie, Emre Özsin (69.Dk Mehmet Gürlü), Orkhan, Sinan, Emre Kuvvetlişahin, Nevzat (90.Dk Doğukan), Andy, Dinopeter (78.Dk Kenan), Zihni (90.Dk Bünyamin)

Lefke: İrfan, Yakup (74.Dk Kemal) ,Okan, Mehmet Ali, Arda Karanfiloğlu, Mustafa Süzgen(46.Dk Kouassi), Erkan (46.Dk Mustafa Tahsildaroğulları), Kaan, Rahmi, Candy (46.Dk Aykut), Fourmy (46.Dk Armstrong)

Goller: 6.Dk Andy, 21 ve 84.Dk Zihni (MTG)- 13.Dk Okan (Lefke)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 29. Hafta maçında Mağusa Türk Gücü, Lefke’yi konuk etti.

Dr Fazıl Küçük Stadında dolu tribünler önünde oynanan Mağusa Türk Gücü – Lefke maçını Kerem Eran yönetti.

6.Dk: MTG atağında Emre Kuvvetlişahin sağdan topu ceza alanına ortaladı. Andy ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve savunmadan Kaan’a çarpan top filelere gitti. MTG 1-0 Lefke

13.Dk: Lefke’de Candy’nin kullandığı köşe atışında Ufuk’tan seken topa Okan vurdu. Top kaleci Ufuk’un müdahalesine rağmen filelere gitti. MTG 1-1 Lefke

16.Dk: Lefke atağında Mehmet Ali soldan topu rakip yarı alana taşıdı ve pasını Fourmy’e aktardı. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Fourmy’nin vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

21.Dk: MTG’de Nevzat’ın kullandığı köşe atışında Zihni önde direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. MTG 2-1 Lefke

45+4.Dk: Lefke atağında Fourmy kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldı ancak Ufuk kalesini zamanında terk ederek topa sahip oldu ve mutlak bir tehlikeyi önledi.

54.Dk: MTG atağında Dinopeter sol çaprazdan etkili vurdu ancak kaleci İrfan gole izin vermedi.

84.Dk: MTG’de kullanılan köşe vuruşunda Kaan’ın yanından iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Zihni topu filelere gönderdi. MTG 3-1 Lefke

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 66 yaparak averajla son haftaya da lider girdi.