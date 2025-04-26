Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Serkan Özdenkci, Burak Yiğit

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Yasin, Traore, Ali Nazloğlu, Muammer, Cemal, Djabi, Recep, Ahmet Hatay, Kadir, Hamit

Mesarya: Ercan, Çağlar, Boran, Arowolo, Muhammet, Uzo, Salahi, Tony, İbrahim Güler,Emre Nazik, Oğulcan

Goller: 17.Dk (P) ve 48.Dk Djabi, 45.Dk Yasin (Çetinkaya)- 26.Dk Arowolo, 61.Dk Okan, 77.Dk Uzo, 84.Dk Muhammet Nazik (Mesarya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 29. Hafta maçında Çetinkaya, Mesarya’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya – Mesarya maçını Ferhat Tuna yönetti. Maça hızlı başlayan Çetinkaya, Djabi’nin penaltı golüyle 1 – 0 öne geçti. Erken toparlanan Mesarya, Arowolo ile skoru dengeledi. 1 – 1 1 – 1’den sonra da daha iyi oynayan Çetinkaya, 45’te Yasin’in golüyle ilk devreyi 2 – 1 önde tamamladı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Çetinkaya, yine Djabi’nin golüyle 3 – 1 öne geçti. 3 – 1’den sonra toparlanan Mesarya, Okan ve Uzo’nun golleriyle 3 – 3 beraberliği yakaladı. Muhammet Nazik’in frikik golü ile Mesarya maçta ilk kez öne geçip maçı kazandı. 3 – 4

Mesarya, Çetinkaya deplasmanından müthiş bir geri dönüşe imza atıp 3 – 1 geriden gelip, maçı 4 – 3 kazandı. Ancak maç sonunda Çetinkaya futbolcularına yönelik hareket yapıp, sözler söyleyen Jamiu, hakem Ferhat Tuna'dan kırmızı kart gördü.

Mesaryalılar galibiyetin sevincini yaşayamadan hem hakeme hem de Jamiu'ya tepki gösterdiler. Jamiu, Lefke ile oynanacak kupa yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.