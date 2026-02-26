Türkiye’de Balıkesir'de görev uçuşu yapan F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Kaza gece yarısı 00.56 sıralarında meydana geldi.

Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra saat 00.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. Çarpmanın etkisiyle enkaz parçaları geniş bir alana yayıldı.

Kazada Pilot binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Şehit Bolat'ın, Ayşe Nilay Bolat ile evli olduğu ve 10 yaşında 'Nil' isminde bir kız çocukları bulunduğu belirtildi.

10 YAŞINDAKİ NİL'İN EN ACI GÜNÜ

Şehit olan Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir'e getirildi. Kahraman pilot için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve 10 yaşındaki küçük kızı Nil, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği o anlar, törene katılan herkesi derinden sarstı.

ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN MESLEKTE ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'ndeki baba evini yasa boğdu. Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bolat ailesinin daha önce de bir erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi.

Mahalle sakinleri adına konuşan Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, şehidin çocukluğunu çok iyi bildiklerini vurguladı. Özdemir, "Küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Bu onun en büyük hayaliydi" sözleriyle ailenin acısını paylaştı.

Düzenlenen resmi törenin ardından kahraman pilot, gözyaşları arasında Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi

ŞEHİT PİLOTUN 2020'DEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Şehit binbaşının 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yıl videosunda yer aldığı ortaya çıktı. Bolat'ın söz konusu videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız." dediği anlar yer aldı.