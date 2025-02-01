Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı üyesi Aral Moral, ülkede uygulanan planlara ilişkin, uluslararası ilişkiler ve yerel şartlar göz önüne alındığında, “daha sağduyulu” ve “halkın ihtiyaçlarına yönelik politikaların” önemine işaret etti.

Moral, yaptığı yazılı açıklamada, “uluslararası ilişkilerdeki belirsizlikler, örneğin petrol fiyatlarındaki ani artışlar, gıda tedarik zincirindeki aksaklıklar ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi krizler, öngörülerin ve planların her an alt üst olmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

“Bugün geldiğimiz dünya düzeninde, her şeyin hızlı bir şekilde değiştiği bir dönemdeyiz” diyen Moral, “uluslararası ilişkilerde, özellikle pandeminin etkileri ve siyasi gelişmeler nedeniyle, planların ve öngörülerin ne kadar sürdürülebilir olduğu büyük bir soru işareti taşıyor. Ülkeler arası ilişkilerdeki belirsizlikler, yerel düzeyde yapılan planları da etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

“KKTC gibi verilerin güvenilirliğinin tartışıldığı, nüfusu hakkında ‘yetkililerin’ her birinin farklı rakamlar verdiği ülkelerde plan ve programların ne denli yapılabilir olduğu büyük bir soru işareti taşıyor” görüşünü savunan Moral, “Hayatın her alanında planlı yaşam büyük önem taşır. 28 yılda bu 5’inci plan deniyor ancak öncekilerin durumu da ortada... Ne denli yapıldı, ne denli başarılı oldu...” dedi. Moral, “Güvenilir veri yokken planlama kendini kandırmak demektir” ifadelerini kullandı.