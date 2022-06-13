Yüzlerce güneş gözlüğü arasından seçim yapmak zor olabiliyor. Güneş gözlüğünde size en çok yakışacak ve kendinizi iyi hissettirecek bir tercih yapmalısınız. Bunun için birkaç püf noktalarıyla tarzınıza ve yüz şeklinize uygun güneş gözlüğünü bulmak gerekiyor. Sizin için mükemmel güneş gözlüğünü bulun!

Hadi gelin; yüz şekline göre güneş gözlük seçimi nasıl olmalı? Bakalım:)

Yuvarlak Yüz Şekline Göre Güneş Gözlük Seçimi

Yüzünüzün boyu ile eni doğru orantılı ve alnınızla saçınızın birleştiği yer geniş ise yuvarlak yüzlüsünüz! Yüzünüzden taşmayacak şekilde daha çok köşeli ve geometrik güneş gözlüklerini tercih etmelisiniz. Derinliği yüksek koyu renkler olmalıdır. Ayrıca yuvarlak çerçevelerden kaçınmalısınız.









Kalp Yüz Şekline Göre Güneş Gözlük Seçimi

Alnınız daha geniş olup çeneniz biraz daha dar ise yani yüzünüz aşağı doğru inceliyorsa kalp şeklinde bir yüze sahipsiniz demektir. Kalın çerçeveli olmayıp daha ince çerçeveli geometrik ve yuvarlak modelleri tercih etmelisiniz.









Oval Yüz Şekline Göre Güneş Gözlük Seçimi

Yüzünüzün eni ve boyu doğru orantılı olup çenenize doğru uzayan bir yapıya sahipse oval yüzlüsünüz demektir. O zaman çok şanslısınız. Çünkü tüm güneş gözlüğü modelleri sizin için uygun.









Kare Yüz Şekline Göre Güneş Gözlük Seçimi

Alın, çene ve elmacık kemikleriniz arasındaki mesafe aynı orandaysa saç ve çene çizginiz genişse kare yüz şekline sahipsiniz demektir. Gözlük camı sarı, mavi ya da mor gibi farklı renklerden olmalıdır. Oval ya da yuvarlak güneş gözlüğü modellerini tercih edebilirsiniz.



