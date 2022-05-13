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Yaz Sezonunun Maskotu: Kelebekler

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Eğer 2022 Yaz koleksiyonlarına biraz göz attıysanız, beyazın hakim olduğu görünümlerden birbiriyle uyumlu takımların yükselişine, nelerin trend konumunda yer aldığına da aşinasınızdır. Bunların içinde floral desenler her ne kadar daimi yerini korusa da, ona rakip bir başka detay daha farklı parçaları süsleyip hareket katmaya hazır.

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Yaz Sezonunun Maskotu: Kelebekler



Y2K trendi, özlediğimiz 2000’li yılların nostaljisini bu sefer kelebek deseni aracılığıyla geri getiriyor. Versace’nin 1999 Yaz koleksiyonunun da en dikkat çekici detaylarından biri olan kelebekler, şimdi de Blumarine’in odak noktasında ve crop top’lardan kemerlere kadar etki alanı son derece geniş. Canlı renklerle doğal bir uyum yakalarken, toprak tonlarıyla nasıl bir ikili olabileceğini ise Alberta Ferretti kanıtlıyor.


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