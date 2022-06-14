Gardırobunuzu genişletme zamanı! Ayakkabılar ilk adım atmak için mükemmel bir fikir 2022 ayakkabı trendleri bizden hem cool hem de şık olmamızı istiyor.Birçok tasarımcı, ayakkabılarına tuhaf ve çekici detaylar ekleyerek daha rahat hissettirmeye başladı. Bu sezon gardırobunuza ekleyeceğiniz ayakkabıyla seneye de yatırım yaptığınızı söylemek isteriz.

Mega platformlar ve geçen sezon da öne çıkan rahat sandaletler bu sezon çok trend! İşte, yaz sezonunda öne çıkan ayakkabı trendleri! Balıkçı Sandaletler Stil sahibi ve rahatlığı sevenler balıkçı sandaletleri tam size göre! Bu sezon da kalın tabanlı versiyonları topuklu ayakkabılara alternatif olarak sunuluyor. Floral elbiselerle kombin yapabilirsiniz.

Balıkçı Sandaletleri Platform Topuklar Balıkçı Sandaletleri Geçen sezon platform ayakkabıların yükselişini yeni yeni görmeye başlamıştık. Bu sezon yüksek topuklu ayakkabılar, sandaletler ve botlar inanılmaz derecede popüler hale geldi. Ultra yüksek topuklarla yürümeye yeniden öğrenme havasındaysanız gardırobunuza ekleyin deriz

Platform Topuklar Gladyatör Platform Topuklar 2000’lerin sonları Roma İmparatorluğu’ndan bu yana gladyatör sandaleti için en popüler zaman olabilirdi. Bu sezon antik dünyaca onaylanmış ayakkabılarda yeniden bir canlanma oldu. Taşlı çivi tasarımlar ya da diz boyu gladyatör sandaletleri yazın elbiselerinizle mükemmel duracak!

Gladyatör Sandaletler Gladyatör Sandaletler