Yaz Aylarının Vazgeçilmezi: Keten Modası

Yaz aylarının gelmesiyle hafif ve rahat giysiler tercih edilmeye başlıyor.
Ferahlığın renklerle buluşması
Keten ürünlerini yazın kurtarıcısı beyaz ve krem tonlarıyla harmanlanıyor, denizin en derin mavi tonlarını da beğeniye sunuyor. Hem iş hem günlük hayatta kullanılabilen keten ürünler, her bedene uygun kalıplarıyla farklı renklerle kombinlenebiliyor.
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