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Yaz Aylarının Vazgeçilmezi: Keten Modası

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Serin tutmasıyla bilinen keten kumaşlar bu yazın da gözdesi oldu. Birçok marka keten karışımlı elbiseler, tulumlar, etekler, pantolonlar ve ceketleri bizlere sundu. Üstelik bu yazın moda renkleri ve çizgileriyle!

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Yaz Aylarının Vazgeçilmezi: Keten Modası
Yaz aylarının gelmesiyle hafif ve rahat giysiler tercih edilmeye başlıyor.

Ferahlığın renklerle buluşması 

Keten ürünlerini yazın kurtarıcısı beyaz ve krem tonlarıyla harmanlanıyor, denizin en derin mavi tonlarını da beğeniye sunuyor. Hem iş hem günlük hayatta kullanılabilen keten ürünler, her bedene uygun kalıplarıyla farklı renklerle kombinlenebiliyor. 









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