Trend Haline Gelen CATSUIT ÇILGINLIĞI…

Güç ve kadınlık ortasında bir istikrar kuran catsuit (başka bir deyişle kedi kıyafeti), resmi olarak en büyük trend haline geldi ve herkes onu büyük bir gösterişle giymeye başladı. Son derece modaya uygun ve bedeni saran silüet, çok gösteriş yapmadan bir güç ve şehvet duygusu uyandırıyor. Bir tulumla karıştırılmaması gereken catsuit, cildi eşit derecede sıkan lakin tipik olarak uzunluğundan ayaklara kadar tüm bedeni kaplayan bir giysi…

Geçtiğimiz birkaç dönemde, LaQuan Smith’ten Thierry Mugler’a kadar dizayncılar, ünlü etraflarının yardımıyla kedi kıyafetini canlandırdı ve 80’lerin spor kıyafetini, seksi bir gardırop modülüne dönüştürdü.Kim Kardashian, Priyanka Chopra, Hailey Bieber, Bella Hadid’den Dua Lipa ve Beyonce’ye; catsuit birden fazla ünlü için gardıropların olmazsa olmazları listesinin başına yerleşti. Instagram’ım tüm havalı kızları, en yavuz baskılara, grafiklere ve çeşitli silüetlere sahip kedi kıyafetleriyle dikkat çekti. Artık klasik bir üstün kahraman kostümü olmaktan çıkan bu kedi kıyafetleri, yılın en gözü pek trendlerinden biri olarak ortaya çıktı.

Popülerliği, To Catch a Thief’te (1955) Grace Kelly’e kadar izlenebilir. O vakitten beri, kedi kıyafetleri çeşitli ikonik görünümlerin bir kesimi oldu. Bilhassa sinemaların üstün kahraman çeşidinde tarzın değerli bir öğe olarak kabul edilmiştir. 90’lar ve 2000’ler boyunca Batman, Superwoman, Kill Bill ve Catwoman üzere sinemalardaki bayan karakterlerin, kadınlık ve gücün bir sözü olarak catsuit giydiği görüldü.

Bugün, dizayncılar düşük beller, küçük etekler, göbek zincirleri ve daha fazlası üzere moda kesimlerini tekrar tasarlarken, catsuit de çağdaş bir dokunuşla geri döndü. Prada, Balenciaga, Marien Serre ve Richard Quinn üzere markaların bahar 2022 podyumlarında tek renkli tonlardan şımarık baskılara kadar kedi kıyafetleri yaygın olarak görüldü. Akabinde daha yiğit ve daha keskin bir hale geldi.

Bu gösterişli podyum yinelemelerinin tersine, catsuit daha ulaşılabilir markalarda da bir görünüm kazandı. Zara, Bershka üzere markalar ortasında tanınan bir tarz haline geldiler.



Bu trendi daha da değerli kılan şey ise popülaritesinin yalnızca yüksek moda podyumları yahut kırmızı halılarla hudutlu olmamasıdır. Moda tutkunları için de değerli bir sokak tarzı modülü haline geldi. Instagram’ınızın keşfet sekmesinde seyahatin ve dikkat çeken kedi kıyafetlerini göreceksiniz.

Yüksek performanslı spordan günlük giysiye, parti giysisine ve uygun bir kırmızı halı anına kadar taşınabilecek çok fonksiyonlu ve havalı bir parça…

Cut-out elbiselerden ultra küçük elbiselere ve kısa üstlere kadar her şeyle bu yeni cüretkar giyinme dalgasını benimsedik. Ve catsuit de bir istisna değil. Bu kedi giysisi, dışarıda bir gece için zahmetsiz ancak cesaretli bir tarz yaratmak harika seçenek.







Görünümü kendiniz denemek için, evvel düz tonlarda alıştırma yapabilirsiniz. Akabinde baskılar, kesikler ve grafikler içeren daha yürekli tonlara gerçek yavaşça yükselerek trend boyunca gezinebilirsiniz. Katmanlama her vakit yeterli bir seçenektir, fakat bu güçlenme ve duygusallık hissini birazcık sergilemenin sakıncası yoksa direk dışarı çıkın!

Bu tarzı tek başına yapmaktan korkanlar, istediğiniz kadar az yahut çok gösteriş yapabilir.

