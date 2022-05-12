TIRNAKLARA ALTIN DOKUNUŞ

Uzun sıcak günler ve yaz güneşinin battığı kusursuz görüntüye yakışacak kusursuz manikürden bahsedelim; altın dokunuşlu tırnaklar! İster bir Fransız , yarım ay, ombre, girdaplar, yıldızlar yahut soyut formlar tercih edin; altın görünümün işe yaramasının püf noktası onu minimumda tutmaktır. Altın rengi, manikürünüzün bir aksesuarı olarak düşünün.





Uzun sıcak günler ve yaz güneşinin battığı kusursuz görüntüye yakışacak kusursuz manikürden bahsedelim; altın dokunuşlu tırnaklar!

İster bir Fransız , yarım ay, ombre, girdaplar, yıldızlar yahut soyut formlar tercih edin; altın görünümün işe yaramasının püf noktası onu minimumda tutmaktır. Altın rengi, manikürünüzün bir aksesuarı olarak düşünün.

Uygulama da anahtar noktaya gelirsek; uygulamadan evvel tırnağınızı parlattığınızdan emin olun ve gerekirse tırnak tabanını düzleştirmeye yardımcı olması için taban kat kullanın. Parıldayan gölgeler, pürüzlü bir yüzeyi vurgular, bu nedenle yalnızca bir kat altın uygulayın; kalınlaşmış ve bulanıklaşmış rastgele bir şey kullanmaktan kaçının.

Binlerce yıldır bu metalik ton zenginliği, savurganlığı ve bilgeliği temsil ediyor. Podyumdan sokak tarzına kadar altın renk, trend olmaya devam ediyor. Bu manikür rengi her mevsim yahut aktiflik için harikadır.

Altın manikür denerken, ortalarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı seçenek var. Tırnaklara altın cila, altın taşlar ekleyebilir yahut altın pullar ekleyebilirsiniz. Metalik desenler ekleyebilir yahut tüm tırnağı altın cila ile boyayabilirsiniz. Altın soyut sanat yapıtları ve altın ayrıntılı sempatik çiçek dizaynlarını da deneyebilirsiniz.

Çiçek desenlerin altın süslemeli kombinasyonu, modaya olan sevginizi göstermenin harika bir yoludur. Her çiçeğin ortasına küçük altın noktalar ekleyin. Daha fazla süsleme istiyorsanız, tıpkı metalik noktaları tırnak tabanının üstüne nazikçe uygulayın. İster bir kız gecesine gidiyor olun, ister Instagram için fotoğraf çekiyor olun, bu usul gerçek bir baş döndürücü derecede havalı…





Altın bir dokunuş ekleyerek Fransız manikürünüzü bir sonraki düzeye taşıyın. Bu zahmetsiz alımlı seçenek, her durum için uygun çalışır ve imali kolaydır. Tıpkı yepyeni tırnak sanatında olduğu üzere, çıplak yahut nötr bir bazla başlayın. Akabinde, uçlara ince bir bant katmanı uygulayın. Eğlenceli bir dokunuş için tırnağın ortasına fazladan bir bant katmanı ekleyin, isterseniz tek bir tarafı mat bir gölge ile boyayın. Kuruduktan sonra parmağınızın üstünü parlak bir cila ile boyayın. Bu, klasik tarza yükseltilmiş ve çağdaş bir alternatiftir; denediğiniz anda bir moda ikonu üzere hissetmenizi sağlar.

Değişik bir şeyler denemek istiyorsanız, Fransız manikürünü tasarımınızın uçlarını farklı bir tonda boyayın. Mükemmel renk seçenekleri ortasında lavanta, gök mavisi ve bebek pembesi bulunur. Küçük süslemeler, eksiksiz bir son dokunuştur ve kendinizi aydınlık hissetmenizi sağlayacaktır.

Altın ojelere hangi renkler yakışır?



Altın renkli tırnaklar, ellerinizi fark edilir kılmanın şahane bir yoludur. Lüks renk, kolay manikürün bile hoş ve havalı görünmesini sağlayabilir. Altınla ilgili en hoş şey, öbür renklerle karıştırmanın ve eşleştirmenin zahmetsiz olması ve tırnak sanatınızda yaratıcı olmanızı sağlamasıdır. En âlâ seçeneklerden biri kırmızıdır; kombinasyon çarpıcı ve göz alıcı bir manikür sağlar. Tırnaklarınızı tamamlamak için en sevdiğiniz kırmızı ruj tonunu da kullanabilirsiniz.

Altın ve gümüş oje birlikte kullanılır mı?



Birçok insan, kırmızı ve turuncu üzere yumuşak renkler yahut parlak, sıcak tonlar ile altın giymeyi tercih eder. Altın ve gümüşün birlikte uygun görünüp görünmediği konusunda kimi tartışmalar var, lakin hemfikir olabileceğimiz bir şey, bu tonları tercih etmeye karar verirseniz, tırnaklarınızın dikkat talep edeceğidir. Çakışan renkleri tercih etmek, enteresan ve eğlenceli bir manikür yapabilir. Altın tırnaklarınıza küçük noktalar, bir Fransız ucu yahut gümüş çizgiler ve dalgalı çizgiler dahil olmak üzere ince bir halde gümüş eklemenin yolları da vardır.



