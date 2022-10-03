Tarzınızı Muhteşem Bir Şekilde Tamamlayacak En İyi Erkek Kolye Modelleri

Stilinizi tamamlayacak erkek kolye modellerini bir araya getirdik

Aksesuarlar çoğu zaman stilimizin en önemli parçaları olabiliyor. Yapılan kombinlere eklenen parçalar çoğu zaman ufak dokunuşlar gibi görünse de genel görünümü bambaşka bir noktaya taşıyabiliyor. Stil ipuçları arasında birçok aksesuar yer alsa da kolyeler belki de bu kulvarın en dikkat çekici parçaları diyebiliriz. Kolye, değerli madenler veya değerli taşları oluşturan malzemelerden yapılmış takılar arasında yer alıyor. En basit haliyle, bir zincir veya sicim üzerine geçirilmiş taşlardan veya kolye uçlarından meydana gelen bu takılar stilinize ilham veren en önemli yardımcılar arasında. Erkeklerin stilini en iyi yansıtacak ve kombinlerine farklı bir bakış getirecek birbirinden şık erkek kolye modellerini bir araya getirdik. Erkek kolye ucu, erkek kolye altın, erkek kolye gümüş seçenekleri bu listede! Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize şöyle bir göz atalım ve size en uygun kolye modelini birlikte seçelim.

1. Wharick erkek zinciri

Yüksek kaliteli alaşım malzemeden üretilen dayanıklı bir kolye ile erkek kolye modelleri listemize giriş yapıyoruz. Bükümlü zincir tasarımı kullanılan bu kolye oldukça şık ve havalı bir kombin tamamlayıcısı. İnce işçiliği ile stilinize ilham katacak olan kolyenin parlak tasarımı uzun süre kalıcılığını koruyor. Kullanımı rahat olan bu aksesuarı randevu, parti, düğün, günlük giyim, kulüp ve diğer etkinlikler için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. Bakla kolye

Çelik malzemeden üretilen yassı kolye 5 mm ebatında hazırlanmış. Oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olan kolyeyi beyaz gömlek ve açık tonlarda kombinler ile kolaylıkla eşleştirmeniz mümkün.

3. Deri kolye

Basit fakat şık bir tasarıma sahip olan gümüş kolye, kombininizi tamamlamak için ideal bir aksesuardır. Örgülü deriden yapılmış olan zarif tasarım, dikkat çekici bir hava taşıyor. Eğer sevdiklerinize kaliteli ve deri malzemeden üretilmiş bir kolye hediye etmek isterseniz özel bir mücevher kutusu ile gönderilecek olan bu kolyeyi tercih edebilirsiniz. Orijinal deri, mat paslanmaz çelik, güçlü manyetik toka ile bu kolyede yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığını hatırlatmak isteriz. Kolye 60 cm uzunluğundadır ve paslanmaz çelik gümüş zincir kolye ile birlikte gelir. Dilerseniz onu çıkarıp başka bir kolye ile kullanmanız mümkün.

4. Zeytin ağacı kolye

Zeytin ağacından üretilen bu tasarım kolye yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak dizayn edilmiştir. Özgün tasarım ve marka kalitesi ile sınıfın en iyilerinden biri olan bu otantik kolye ile stilinize etnik bir hava katabilirsiniz.

5. Hip hop kolye

Oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip olan kolye, sizi zarif ve çekici gösterecektir. Kaliteli malzemeden üretilen kolyede yüksek kalitede alaşım kullanılır. Ürün güvenli, çevre dostu, sağlam, aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür. İnce işçilik ile hazırlanan erkek kolye tasarımı hipoalerjenik, uzun ömürlü renk direnci ve şık görünümü ile modaya uygun bir boyun takısı imajı sağlar. Sevdikleriniz için harika bir hediye seçeneği olan bu zarif aksesuarı sevgililer günü için düşünebilirsiniz. Hemen her kıyafet ile kolayca eşleşebilen kolyeyi partiler, buluşma, yıl dönümü vs. gibi farklı durumlar için tercih etmeniz mümkün.

6. Bolana Viking kolye

Erkek kolye modelleri arasında dikkat çeken bir başka modelimiz ise Viking esintili bu kolye. Yüksek kaliteli alaşım malzeme kullanılarak üretilen kolye, zararsız malzemelerden yapılmıştır. Siyah karga kolye tasarımı stilinize farklı bir hava katar. İki farklı renkte üretilen kolye arasından seçim yapabilirsiniz. Partneriniz için harika bir hediye seçeneği olan bu şık kolye ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa marka ile iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım.

7. Rodi zincirli kolye

Mükemmel titanyum çelik malzeme ile hazırlanan kolye solmaz ve oksitlenmez, sağlam ve uzun ömürlüdür. Benzersiz modelleme kolye ucu kolyeye zarif ve güzel bir görünüm sağlar. Uzun zincir, ince işçilik ve mükemmel dekorasyon ile kombinize farklı bir hava verir. Size adeta bir moda ikonu gibi hissettiren bu kolyeyi taşırken keyifli hissedeceğinizi hatırlatır ve hediye için de çok uygun bir seçenek olduğunu söylemek isteriz. Şık ve modern tasarımı ile kişiliğinizi gösteren kıyafetler ve günlük kıyafetler için oldukça uygundur. Kolyenin 3 farklı renkte üretildiğini de eklemek isteriz.

8. Akamori Thor’un çekici

Çift taraflı yüksek kaliteli Viking Thor çekici, benzersiz ve havalı bir ejderha tasarımına sahip. Kolye ucunun her iki tarafında da aynı desenler yer alıyor. Markanın en sevilen erkek kolye tasarımlarından biri. Dönen bir yılan ve güneş çarkı görünümü ile Thor’un çekicini gök gürültüsü tanrısı olarak gösteren bu Mjolnir kolyesi kombinlerinize mitolojik esintiler katacak. Gücü ifade eden Thor’un çekici ile cesur kombinler oluşturabilirsiniz.

9. Çelik kurt dişi kolye

Siyah uçlu kurt erkek kolye paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Erkek kolye ucu siyah deri malzemeden hazırlanmış olup ayarlanabilir el yapımı sağlam hakiki deri zincire sahiptir. Halat uzunluğu 65 cm olan kolyenin boyutları yükseklik: 5,2 cm; genişlik ise 2,5 cm’dir. Stil sahibi erkekler için dizayn edilen kolye kurt dişi görünümü ile göz alıcı bir bakış sunar. İlkel doğa ve cesur tasarımları yansıtan kolye ile sitilinizi parlatabilirsiniz. Ürünün iki farklı renk seçeneği ile hazırlandığının altını çizelim.

10. Titanyum balık kemiği çelik kolye

Metal balık kemik dizaynlı kolye ucu, mükemmel malzeme ile üretilen şık bir aksesuar seçeneği. Size çok yönlü modaya uygun bir his sunan kolyeyi dilediğiniz kombin ile kolaylıkla eşleştirebilirsiniz. Bu zarif ve şık zincir kolyeyi hayatınızdaki özel bir erkek için müthiş bir hediye seçeneği olarak düşünebilirsiniz. Eşsiz, zamansız ve çekici tarzlar için tamamlayıcı bir model olduğunu hatırlatalım. İyi kalitede üretilen kolye, dayanıklı, solmaz ve aynı zamanda paslanmaz malzemeden hazırlandığı için uzun süreli kullanıma uygundur. Yüksek kaliteli titanyum çelikten üretilen aksesuar partiler ve günlük seyahatler için idealdir.

11. Viking pusula kolye

Zincir uzunluğu 60 cm olan kolyenin ağırlığı 40 gr olarak dizayn edilmiştir. Yüksek kalitede alaşım malzemeden üretilen kolye nikel içermez. Ciltte herhangi rahatsızlığa neden olmayan kolyenin kullanımı ise oldukça pratiktir. Vikings ok kolyesi, yüksek kaliteli kral zinciri ile üretilmiştir. Zincir ve kolye ucu parlak platin kaplamadan oluşur. Kolye pratik ve ömür boyu kullanım için tasarlanmıştır.

12. Doğal labradorit kolye

Tamamen doğal malzemeden ve birinci sınıf işçilik ile üretilen kolye titizlikle hazırlanmış olup, mükemmel şekilde cilalanmış ve pürüzsüzleştirilmiştir. Farklı renk ve boyut seçenekleri ile dizayn edilir. Tasarımda yer alan her taş benzersiz olduğu ve doğal varyasyonları bulunduğu için bu kolyeye benzer başka bir ürün bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Doğal ham labradorit kolye, daha sağlıklı bir vücut dolaşımına yardımcı olur. Kristaller tarafından üretilen manyetik alan, insan hücrelerindeki su moleküllerini etkileyerek metabolizmayı hızlandırabilir. Yıldönümleri, sevgililer günü ve doğum günleri için ya da özel birine onu ne kadar önemsediğinizi hatırlatmak için harika bir sürpriz olabilir.

13. Siyah oniks kolye

Erkek kolye modelleri listemizi siyah oniks kolye ile tamamlıyoruz. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen kolye sade ve şık bir tasarıma sahip. BREIL marka kalitesi ile üretilen zarif tasarımı kombinlerinize kolaylıkla dahil edebilirsiniz.