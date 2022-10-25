Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri

Moda haftalarında görücüye çıkan ayakkabı modelleri, kırmızı halı etkinliklerinden sokak stiline çoktan taşındı bile. Siz de en trend ayakkabı modellerini keşfetmek için 2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendlerine göz atın

HAYVAN DESENLERİ

Zamansız şıklığın simgesi haline gelen hayvan desenleri, bu sezon ince topuk ve kilit aksesuarıyla güncelleme kazanıyor.

PLATFORM

Sezonun şüphesiz en popüler ayakkabıları yüksek platformlar ile ihtişamı ikiye katlama zamanı. Yüksekliği ile her ortamda ilgi çeken model, zarif tasarımıyla sezonun yıldızı rolünde.

ABSÜRT

Kendine has tasarımlarıyla öne çıkan Loewe, ayakkabınızın kombininizin başrolü olmasına izin vermenizi söylüyor. Gerçek hayattaki objelerden ilham alınarak yaratılan topuk detayları bu sezon çok dikkat çekici.

WESTERN ESİNTİLİ

Mevsim geçişlerinde kurtarıcı rolüne bürünen kısa botlar, kovboy esintili deseniyle günlük stilin vazgeçilmezi oluyor.

KADİFE

Çorap çizme konseptini platformla birleştiren marka, kadife kumaşı mor renkte kullanarak iddialı bir görünüm sunuyor.

LOAFER

Okul stiline dönüşün imza ayakkabısı loafer'lar kürk kullanımı ile dikkat çekiyor. İster günlük stilde ister şık bir buluşmada giyebileceğiniz model, gardırobunuzun zamansız parçalarından biri olabilir.



YAĞMUR DOSTU

Diz altı yağmur çizmeleri olmadan geçen bir sonbahar sezonu düşünülemez değil mi? Rengini doğadan alan bu model, yağmurlu bir günde en yakın arkadaşınız olabilir.

PLATFORM BOT

Platform ayakkabı modelini bu sezon en çok kullanan markalardan biri olan Versace, kışlık bot tasarımında da yüksek taban tercih ediyor.