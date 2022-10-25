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Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri

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Moda haftalarında görücüye çıkan ayakkabı modelleri, kırmızı halı etkinliklerinden sokak stiline çoktan taşındı bile. Siz de en trend ayakkabı modellerini keşfetmek için 2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendlerine göz atın

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Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri

 

HAYVAN DESENLERİ

Zamansız şıklığın simgesi haline gelen hayvan desenleri, bu sezon ince topuk ve kilit aksesuarıyla güncelleme kazanıyor.

2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 1

 

PLATFORM

Sezonun şüphesiz en popüler ayakkabıları yüksek platformlar ile ihtişamı ikiye katlama zamanı. Yüksekliği ile her ortamda ilgi çeken model, zarif tasarımıyla sezonun yıldızı rolünde.

 

2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 2

ABSÜRT

Kendine has tasarımlarıyla öne çıkan Loewe, ayakkabınızın kombininizin başrolü olmasına izin vermenizi söylüyor. Gerçek hayattaki objelerden ilham alınarak yaratılan topuk detayları bu sezon çok dikkat çekici.

2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 3

 

WESTERN ESİNTİLİ

Mevsim geçişlerinde kurtarıcı rolüne bürünen kısa botlar, kovboy esintili deseniyle günlük stilin vazgeçilmezi oluyor.

2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 4

 

KADİFE

Çorap çizme konseptini platformla birleştiren marka, kadife kumaşı mor renkte kullanarak iddialı bir görünüm sunuyor.

 2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 5

 

LOAFER

Okul stiline dönüşün imza ayakkabısı loafer'lar kürk kullanımı ile dikkat çekiyor. İster günlük stilde ister şık bir buluşmada giyebileceğiniz model, gardırobunuzun zamansız parçalarından biri olabilir.
 

2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 6

YAĞMUR DOSTU

Diz altı yağmur çizmeleri olmadan geçen bir sonbahar sezonu düşünülemez değil mi? Rengini doğadan alan bu model, yağmurlu bir günde en yakın arkadaşınız olabilir.

 

2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 7

PLATFORM BOT

Platform ayakkabı modelini bu sezon en çok kullanan markalardan biri olan Versace, kışlık bot tasarımında da yüksek taban tercih ediyor.

2022/2023 Sonbahar-Kış ayakkabı trendleri - 8

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