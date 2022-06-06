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Sokak Stili: Terlik Modelleri

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Özgürlüğe övgü tadında bir stil hamlesiyle sandalet ve terlikleri yeniden şehre davet ediyoruz. Bu yaz, zamanda yolculuk yapan modellerin dönüşünü kutluyoruz.

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Sokak Stili: Terlik Modelleri
Rüya gibi bir mevsime hızla yol alıyor ve güneşi selamlıyoruz. Özgürlüğe övgü tadında bir stil hamlesiyle sandaletler ve terlikler, yeniden şehre dönüyor. Tanıdık trendlerle modern dokunuşların bir araya geldiği sezonda, yükselen sıcaklıkların yanı sıra zamanda yolculuğu da yaşıyoruz. Küçük topuklar, boyundan büyük şıklığı; dolgu topuklar, yeni bir seviyeyi işaret ediyor. (Evet, artık demode değiller.) Gladyatörleri kıskandıran sandaletler, retro görünümleri yeniden gündemimize taşıyor. Platformlar ise hem yerden yükselmemizde hem de stilimizi yükseltmemizde rol alıyor. Yaratıcı topuklar da mutlaka listenizde olması gereken bir diğer seçenek. Y2K trendine göz kırpan, zamanda yolculuğa hevesli ve bir o kadar da modern modeller adeta mevsimin demirbaşları. Bu sezon, sportif ya da klasik seçeneklerin yanında gösterişli ve sofistike tercihleri de göz ardı etmiyoruz. Pastel tonların yanı sıra, enerjinizi de yükseltecek parlak renklere de sahip terlikler ve sandaletler, çok yönlü görünümlere tam uyum göstererek ya da muhteşem bir zıtlık yaratarak, stilinize heyecan katmaya kararlı. Şehrin sıcak kaldırımlarından tatil rotalarına kadar her noktada bir yaz rüyasını kutlamaya hazırız!

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