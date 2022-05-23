Renkli Gözlüklerle Stilinizi Tamamlayın!

Bu yıl mutlaka edinmeniz gereken aksesuarların başında renkli gözlükler geliyor. İşte renkli gözlüklere yakından bakış...

Bu yılın en yeni aksesuar trendlerinden biri olan renkli gözlükler her yerde sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Stil sahibi ve eğlenceli bir görünümü olan renkli gözlükler her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilme avantajına sahip. Pek çok çerçeve modeline sahip olan bu tip gözlükler mavi, pembe, kırmızı, mor, sarı ve yeşil gibi geniş bir pastel renk skalasına sahip.

Renkli gözlüklerle stilinize hava katın

Renkli Gözlük seçerken yüzünüze yakışan bir çerçeve modeli seçmekle işe başlayabilirsiniz. Geometrik çerçeve modellerinin yer aldığı gözlükler arasında kare, oval ya da yuvarlak olmak üzere değişik seçenekler bulunuyor.

Renkli gözlük seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise onlarca renk seçeneği arasından karar vermek. Bunun için teninize uygun olan bir renk seçmek iyi bir fikir olabilir.









Renk seçimi yaparken sık kullandığınız kıyafetlerinizin rengini de göz önüne alabilirsiniz. Saç ve cilt rengine göre seçim yapmak da bir diğer yöntem olabilir.

Renkli gözlük satın alırken camlarının UV korumasına sahip olduğundan emin olun. Eğer gözlüğünüzü gündelik hayatta kullanacaksanız açık tonlarda renk seçimleri de yapabilirsiniz







Plaj kullanımı için renkli gözlük almayı düşünüyorsanız, güneş ışınları altında koyu renkli gözlüklerin koruyuculuğunun daha fazla olduğunu unutmayın.

Modern hatlara sahip olan renkli gözlüklerinizi spor kıyafetlerle birlikte kombinleyebilirsiniz. Fütüristik bir tarza da sahip olan bu modeller günlük stilinize cool bir hava katacaktır.

Uniseks olarak tasarlanan renkli gözlüklerinizi kadın veya erkek arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Maskülen ve feminen stil sınırlarının kalktığı bu gözlükleri arkadaşlarınızla birlikte kullanabilirsiniz.











Altın sarısı veya gümüş renklerinde ince çerçevelere sahip olan renkli gözlük modellerinde çerçeve rengini yine kendi zevkinize göre belirleyebilirsiniz.

Pastel tonlarının öne çıktığı renkli gözlük trendinde en favori renkler arasında lila, mavi, uçuk pembe, sarı ve yeşil gibi soft tonlar yer alıyor.









Renkli gözlükler kapalı alan kullanımı için de ideal olarak nitelendiriliyor. Işığı geçiren camları sayesinde kapalı alanlarda da net bir görüş sunan bu gözlüklerinizi sonbahar ve kış aylarında da aksesuar olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.





