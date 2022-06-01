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Plaj Modasını Araladık

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Sezonun en göz alıcı 5 plaj çantası. Hoş geldin yaz! Tatil planınız hazır olmayabilir ancak plaj çantanız her an tatile gidecekmiş gibi hazır olsun.

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Plaj Modasını Araladık

Biz plaj modasını adım adım takip etmeye başladık bu yüzden sizler için sezonun en iyi 5 plaj çantasını listeledik. Plajda da tarz benim diyorsanız bu plaj çantalarına bakmalısınız.





Artık plaj modası bir başka! Bu yaz renk renk, desen desen modeller sahillerde sizin izinizden gelecek. Yaz kapıda, peki neler bu sene moda? Deri çantalar raflara kaldırıp plaj çantalarını almanın tam zamanı! Şehir modasından plaj modasına geçtiğimiz bu günlerde yeni bir plaj çantası almaya ne dersiniz? Denize gitmeye yavaş yavaş hazırlanacağınız bu dönemlerde plaj çantalarınız eksik kalmasın...









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