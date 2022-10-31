Modaya yön veren çanta markaları

Her Sezon Moda Ve Tasarım Trendlerine Yön Veren En Ünlü 11 Çanta Markası

Elbiseler ve etekler harika ve rahattır, ancak genellikle ölümcül bir kusurları vardır: Cepleri yoktur! Hal böyle olunca, evden çıkarken eşyalarınızı koyabileceğiniz şık bir çanta olmazsa olmazdır. Fakat bazen güzel bir çanta beğenmek oldukça zor olabilir. Bu nedenle, sizler için her sezon moda ve tasarım trendlerine yön veren en ünlü çanta markalarını bir araya getirdik. İşte dünyaca ünlü çanta markaları.

1. Hermès

En iyi çanta markaları söz konusu olduğunda, moda tutkunları akla gelen ilk üç markanın Hermès, Chanel ve Louis Vuitton olduğu konusunda hemfikirdir. Hermès, 1837’den beri ürettiği yüksek kaliteli deri ürünleri sayesinde, seçici müşteriler arasında bu birinci sınıf konumu korumayı başardı. Markanın çantaları ve aksesuarları modaya yön verdi. Hermès, bir parça tarih ve ince deri işçiliği isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

2. Chanel

Ünlü çanta markaları listemizin ikinci sırasında Chanel yer alıyor. Klasik ve feminen seçimler arayanlar için Chanel’den başka başvuracak bir marka yoktur. Asi Gabrielle Chanel tarafından kurulan Fransız moda evi, sadece titiz bir gözle çığır açan kıyafetler değil, deri çantalar da üretmektedir. Chanel çantalar eğlenceli ama şıktır ve genellikle kot, renkli boncuk işi ve inciler gibi ilginç detaylar ve kumaşlar içerir.

3. Louis Vuitton

Orijinal çanta markaları arasında yer alan Louis Vuitton, terzilik alanına girmeden önce bir bavul üreticisi olarak işe başladı. Bu Fransız moda evi, 1854’teki lansmanından bu yana uzun zamandır sınıf ve zarafetin simgesi olmuştur. Louis Vuitton çantalarının küresel ölçekte marka değeri 25,9 milyar dolara yakındır.

4. Dior

Kadınsı tasarımları ve şık parçaları sevenler için Dior, kesinlikle göz atılması gereken bir markadır. Dior çantaları çoğu zaman doku ve renkle oynar, takılar ve sevimli metal donanımlar gibi zarif dokunuşlar içerir. Ayrıca markanın çantaları her zaman genç hissettirir.

5. Gucci

Ünlü çanta markaları arasında yer alan Gucci, 1921 yılında İtalya’da kuruldu. Gucci, son yıllarda klasikleşmiş parçalarından ayrı olarak sıra dışı defileleri ve ürünleriyle de çok sık gündeme geliyor. Kendine has logosunu, desenlerini, yeşil ve kırmızı renklerini tüm koleksiyonlarında kullanan İtalyan moda evi, geleneksel olanı ve farklıyı harika bir şekilde harmanlıyor.

6. Marc Jacobs

Marc Jacobs’ın büyük başarısı, mor timsah derisinden yapılan ve 50.000 dolara mal olan Carolyn Crocodile el çantasına bağlanıyor. Pahalı fiyatına rağmen müşteriler enfes, yüksek kaliteli ürün için can atmaya devam ediyor. Louis Vuitton’a başarılı bir şekilde hizmet verdikten sonra, Amerikalı moda tasarımcısı Marc Jacobs kendi moda aksesuarları serisini başlattı ve dünyanın en iyi moda tasarımcıları arasında yer aldı. İşi, dünya çapında 80 ülkede 200’den fazla perakende mağazasında genişliyor.

7. Prada

1913 yılında Mario Prada ve kardeşi Martino tarafından deri eşya mağazası olarak yola çıkan Prada, günümüzde en ünlü çanta markaları arasında yer almaktadır. El çantaları elit bir moda aksesuarı olarak kabul edilirken, Prada tasarımları her geçen yıl daha da güzelleşiyor. Prada, Milano Moda Haftası 2018’de, çoğu farklı şekil ve büyüklükteki parlak kristallerle süslenen İlkbahar ve Yaz çanta koleksiyonunu sergiledi.

8. Versace

Versace’nin moda dünyasının emektar markalarından biri olduğu söylenebilir. Seksenlerden beri Hollywood yıldızları arasında ve her şeyden önce müzik ortamında bir trend belirledi. Markanın Eric Clapton, Cher, Madonna, Duran Duran veya Elton John gibi sadık hayranları var.

9. Burberry

Bu marka düşünüldüğünde akla ilk gelen ikonik imaj, kendilerine en çok poz veren firmanın büyük temsilcisi Kate Moss olacaktır. Onun belirgin İngiliz stili, başından beri markaya damga vurdu. Burberry, ağırlıklı olarak İngiliz subayların kendilerini kötü hava koşullarından korumak için kullandıkları trençkotlarıyla dikkat çekiyordu. Bugün çok daha çeşitli ürünler, kaşmir eşarplar ve tabii ki özel tasarım çantalar gibi aksesuarlar sunuyor.

10. Valentino

Giyim sektörünün ünlü markası Valentino, kadın çanta sektöründe de adından söz ettiriyor. Markanın etiketinin varlığı, hem en yeni hem de en klasik parçalara sahip olmak isteyen herkesin gönlünde taht kuruyor.

11. Calvin Klein

Ünlü çanta markaları arasında yer alan Calvin Klein, 1968 yılında New York’ta kurulduğundan beri başarılı kreasyonlar yaratmaya devam ediyor. Özellikle spor iç çamaşırları, ayakkabı modelleri ve kol saatleri ile ön plana çıkan marka, erkekler ve kadınlar için şık çantalar da üretiyor.