Korsenin dönüşü muhteşem oldu!

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Korse… Vücudu dört dörtlük gösteren bu giysi şimdilerde bir hayli gözde. Madonna, Lady Gaga, Beyonce gibi dünya starları giyiyor.Son üç-dört aydır satışlarında adeta patlama yaşanan korseyi artık günlük kıyafet olarak giymek mümkün.





Madonna, Lady Gaga, Beyonce ve diğerleri… Korsenin yeniden gözde olmasında onların büyük payı var. Dünyaca ünlü yıldızların en sevdiği sahne kostümlerinden biri olan korse şimdi başta ABD ve İngiltere olmak üzere tüm dünyada yükselişe geçti. Son dönemde bu yükselişte "Mad Men" dizisinin ve "Marilyn ile Bir Hafta" filminin katkısı büyük. Korsenin geçmişi M.Ö. 200'lü yıllara kadar uzanıyor. O zaman Giritli kadınların korse giydiği biliniyor ama Giritliler korseyi elbiselerinin içine değil de dışına giymeyi tercih ediyordu. Sonrasında ise 16. yüzyılda İngiltere'de karşımıza çıktı korse… 1. Elizabeth döneminde sağlam olsun diye balina kemiğinden yapılıyorlardı.





Avrupa'da ise Fransa Kralı 2. Henry'nin karısı Kraliçe Catherine de Medici sayesinde moda ve statü simgesi haline geldi. 16'ncı yy'da kraliçe sarayda geniş ve sarkık bel görmek istemediğini belirtince korse kullanılmaya başlandı. Viktorya döneminin simgesi 1830'lu yıllarda özellikle İngiltere'de Victorya döneminde, korseler, "kum saati" şeklindeydi. Kadınların nefes almalarını engellemeyen, hareket etmelerine izin veren bu korseler, fabrikalarda çok ucuza üretiliyor ve daha geniş çevrelere ulaşıyordu.



1917 yılına kadar çok moda olan korseler, o yıl ABD Savunma Bakanlığı'nın "Çelik tasarrufu yapmak için" kadınlara korse almama çağırısı yapmasına kadar devam etti. Birkaç yılda 28 bin ton metal tasarrufu yapıldı. Şimdi ise bu kadınsı giysi yeniden gözde… Üstüne üstlük korse akımı Türkiye'yi de etkilemiş durumda. Penti, korse satışlarının son yıllarda ivme kazandığını belirtiyor ve satışların yüzde 20 oranında arttığını söylüyor.







