Kış Aylarının Birbirinden İddialı 12 Nail Art Trendi

2023 kış sezonunun en çarpıcı 12 nail art modelini keşfediyoruz!

Sanat ve güzellik çoğu zaman birbirine karıştırılır. Ancak ikisini bir arada düşündüğünüzde konu bir şekilde nail art sohbetine gelir. Tarzınızı, kişiliğinizi veya ruh halinizi yansıtan ve sınırsız tasarım fikrine sahip olan nail art modelleri hemen her mevsimin ikonik moda görümlerinden biri haline geldi. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayalinizdeki tırnak görünümleri ne kadar çarpıcı ve uçuk olursa olsun yine de yetenekli tırnak sanatçıları tarafından nail art cihazları ile hazırlanabiliyor.

Minimalist fikirlerden, 3D dokunuşlara kadar birbirinden yaratıcı tırnak görünümlerini aşağıda bir araya getirdik. 2023 kış ayında siz de tırnaklarınızla dikkat çekmek istiyorsanız vakit kaybetmeden trendler listemize geçelim, ne dersiniz? Bir sonraki nail art randevunuzu almadan önce bu listeye mutlaka göz atın deriz.

1. Fransız Ombré

Ünlü tırnak sanatçısı ve eğitimci Mimi D, French ombreyi her mevsime uyan bir klasik olarak tanımlıyor. Tertemiz ve net bir görünüm sunan bu havalı tırnaklar kış aylarında da en çok tercih edilen nail art modellerinden biri. Hafif bir parıltı ve manikür çizgisi ekleyerek dilerseniz değerli taşlarla süsleyerek siz de bu görünümü yakalayabilirsiniz.

2. Elmas kaplı görünüm

Popüler tırnak sanatçısı ve Nails of La’nın kurucusu Britney Boyce’a göre, 2023 kışının tamamında gösterişli nail art ipuçları hüküm sürecek. İster kısa ister uzun tırnaklarda olsun, Boyce sezon boyunca çok sayıda mücevherli, taşlı ve elmas kaplı tırnak görünümü göreceğimizin altını çiziyor. Üstelik nail art için takı ve aksesuar kombinasyonlarının da popüler hale geleceğini ekliyor.

3. Parlak ve şekerli bir görünüm

Parlak donut görünümü son zamanlarda Hailey Bieber ile birlikte en çok göz önünde olan nail art modellerinden biri. Sand Spa kurucu ortağı Meghan Richardson-Tiernan hafif ısıtılmış bir görünüm sunan bu tırnak modelinin kış boyunca popülaritesini koruyacağını düşünüyor. Soğuk bir ışıltı için ideal olan bu görünüme kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlar eşlik edebilir.

4. Klasik Fransız manikürü

Popüler nail artist Rita Remark 90’ların yeniden dirilişine sadık kalarak “Fransız manikürleri görkemli bir şekilde geri döndü” haberini veriyor. Klasik tertemiz, beyaz ve pembe tonlarını eşleştiren bu tırnaklar kış ayı popüler nail art listelerinin gözdesi olacak gibi görünüyor.

5. Rugan dokunuşlar ve net bir bitiş

Tırnak tasarımcısı Boyce, zengin, koyu ve ultra parlak renklerle tamamlanan daha kısa, doğal şekillerin 2023 kışında her yerde olacağının sinyalini şimdidem verdiğini söylüyor. Cazibesi eskimeyen bu tırnak görünümleri minimal ve tek renk çalışılıyor. Risksiz, şık ve neredeyse rugan uçlara benzeyen bu nail art modeli 2023 kışının en havalı görünümlerinden biri olacak! Bu görünümüme ulaşmak için ojenizi birkaç kat fazla sürmeyi deneyebilirsiniz.

6. Soyut sanat tasarımları

Nail artist Tiernan, kış aylarında tırnak tasarımı yaparken biraz sanatsal çalışılması gerektiğini vurguluyor. Soyut ve yaratıcı sanatın tırnaklara yansımış hali sizce de enfes değil mi! Grafik tırnak sanatı farklı pastel renkleri çarpıcı çizgilerle buluşturarak farklı bir tırnak görünümü yaratıyor.

2023 trendlerinden biri de böylece kendini göstermiş oluyor. Sosyal medyada da oldukça popüler olan soyut sanatla hazırlanan nail art modelleri 2023’ün gözde modellerinden biri olacağının şimdiden sinyalini veriyor.

7. Beyaz krom görünümü

Tertemiz bir manikür seviyorsanız Mimi D. şanslı olduğunuzu söylüyor çünkü beyaz krem görünümlü sütlü tonlara sahip tırnaklar yakın zamanda yok olmayacak ve popülaritesini zirveye taşıyacak! Mimi D. “Herkeste iyi görünen ve her tırnak uzunluğuna uygun bir tasarım” diye tanımladığı bu tırnakların 2023 kış ayında çok popüler olacağını açıklıyor. Bu nail art görünümünü ister tek başına kullanabilir, isterseniz bir veya iki kar tanesi ekleyerek kış mevsiminin havasını tırnaklarınıza yansıtabilirsiniz!

8. Minimalist dokunuşlar

Nail artist Remark’a göre, abartısız taşlar, parlak pullar ve diğer uygulanacak detaylar bu kışın tırnak görünümlerini belirleyecek. Tırnaklarınızda zarif ve minimalist dokunuşları hayal edin. Bu sonbaharda çok fazla yoğun modeller içeren tırnak sanatı gördük, ancak bazen daha azı daha fazlasını ifade eder. İşte bu tırnak görünümü tam da bunu ifade ediyor. Tertemiz bir manikür ve minik dokunuşlarla enfes bir görünüm yakalayabilirsiniz.

9. Metalik esintiler

Nail art görünümleri arasında sonsuza kadar klasik olacak bir başka model ise metalik krom görünümü olabilir! Özellikle kış aylarında en çok tercih edilen dokunuşlardan biri olan metalik esintiler kış kombinlerinize çarpıcı bir hava katabilir. Sivri uçlar ve zincirler ile süslenmiş bir tırnak görünümü stiliniz için de ilham verici olacaktır. Evet biraz asi hissettiriyor olabilir kabul edelim, ama tırnakları tıpkı bir mücevher gibi gösteren bu görünüm kış ayları için şahane bir tırnak fikri olacaktır, öyle değil mi!

10. Kadife ilhamı

Son zamanlarda kadife görünümlerinin popülerliklerinin arttığını görüyoruz. Tırnak sanatçılarına göre ise şeker benzeri ultra yansıtıcı parıltıların hemen her mevsim yıldızı parlıyor. 2023 kışını gerçekten devralacak gibi görünen bu havalı tırnaklar buzlu ve fütüristik bir görünüm için oldukça iddialı bir fikir! Özellikle gri tonlarda çalışılan bu kombinasyonlar hemen her kombinle uyum sağlamayı başarıyor.

11. Siyah ve beyazın asaleti

Birkaç kontrast tırnak görünümü ve siyah ve beyaz renk tercihi kış aylarının en zahmetsiz ve en şık görünümlerinden birine işaret eder. Nail artist Boyce’a göre bu modda bir renk kombinasyonu, daha aerodinamik bir tasarımda sergilenebilir. 2023 kış tırnak sanatına hükmedeceği söylenen bu risksiz tırnaklar en kolay hazırlanan nail art modelleri arasında yer alıyor.

12. Helenistik bir görünüm

2023 kış tırnak görünümleri listemizi Helenistik bir bakışla noktalıyoruz. Tırnak sanatçılarının da en sevdiği dokulardan biri olan altın sarısı ve parıltılı modeller bu sezon oldukça popüler olacak gibi görünüyor. Kombininize eğlenceli bir hava katacak olan bu tırnak görünümü 2023 kışında oldukça sık görülecek. Mikro parıltı veya diğer detaylarla zenginleştirebileceğiniz bu model gün içinde havanızı değiştirmeye yardımcı olacak kadar iddialı!