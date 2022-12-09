hangi yüze hangi kahkül

Bugüne kadar eğer hiç kahkül kullanmadıysanız kestirmeden önce bir kez daha düşünmeli ve yüz şekliniz ile uyumlu olup olmadığını profesyonel birine sormalısınız. Ayrıca kahkül insanın tarzını tamamen değiştirebilecek bir modeldir. Saçınız için küçük ama sizin için büyük bir değişiklik olabilir.
Eğer kahküle karar verdiyseniz veya daha güzel görünümlü bir kakül modeli istiyorsanız bakımına da dikkat etmeli ve tarzınızı bozmamalısınız.
- Kakülünüzün düzgün kesilmiş olması her şeyden önemlidir. Yamuk veya kötü kesilmiş bir kahkül güzelliğiniz için büyük bir tehdit oluşturabilir.
- Kahkül kesimi yüzünüzü olduğundan daha güzel ve bakımlı göstermeye yarıyor gerçekten. Yüz hatlarınızı daha belirginleştiriyor ve daha dikkat çekici oluyorsunuz.
- Kahkülünüzün ilk günkü etkisini devam ettirmek istiyorsanız biraz üzerinde çalışmalar yapmalı ve boyuna şekline dikkat etmelisiniz.
- Kısa sürelerle aralardan uzayan saçları kestirmeli boyutunu aynı seviyede ve aynı şekilde tutmaya çalışmalısınız.
- Ama eğer kahkülden sıkılırsanız o zaman biraz sancılı bir süreç sizi bekliyor ona hazırlıklı olun.
- Uzamadığından yakındığınız saçlarınız kahkülünüzü uzatmaya çalışırken sanki hiç uzamıyormuş gibi daha da içinden çıkılmaz bir hale sokabilirs sizi.
- Birkaç aylık süreç yani saçlarınız çene boyuna gelene kadar şekle girmez ve ne yaparsanız yapın güzel görünmez.
- Bu zamanlarda yapmanız gereken ise kendinize güzel bir bandana, taş veya tokalarla ve toplama şekli ile bu kısa geçiş sürecinde farklı bir tarza bürünmek.