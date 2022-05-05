En Moda Slingback Ayakkabılar

1957 yılında Chanel imzasıyla moda dünyasıyla buluşan bu model, günümüzde de hala zarafetin sembollerinden biri.
Arkası açık, minik topuklu bu ayakkabıların kalıplardan bağımsız hareket ettiğini de eklemek gerek. Her ne kadar ilk çıktığı dönemlerdeki sevimli görünümünü korusa da, Prada, Saint Laurent, Aquazzura, Amina Muaddi ve Valentino gibi markaların ellerinde geçmişle arasına ince bir çizgi çekiyor. Sunduğu en büyük artı da, yüksek topuklu ayakkabıların zahmetini bir kenara bırakırken yine de minik şekilde onlardan vazgeçmiyor oluşu.