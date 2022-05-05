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En Moda Slingback Ayakkabılar

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Her Devrin Kahramanı: Slingback Ayakkabılar 1950 ve 60’lı yıllarda geçen filmlerden söz edecek olduğumuzda kadınların stilleri hemen canlanıveriyor gözümüzde. Birbiriyle uyumlu ceket ve etekten oluşan takımlar, zarif aksesuarlar ve bu görünümü tamamlayacak en önemli parça; slingback ayakkabılar…

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En Moda Slingback Ayakkabılar




1957 yılında Chanel imzasıyla moda dünyasıyla buluşan bu model, günümüzde de hala zarafetin sembollerinden biri.
 

Arkası açık, minik topuklu bu ayakkabıların kalıplardan bağımsız hareket ettiğini de eklemek gerek. Her ne kadar ilk çıktığı dönemlerdeki sevimli görünümünü korusa da, Prada, Saint Laurent, Aquazzura, Amina Muaddi ve Valentino gibi markaların ellerinde geçmişle arasına ince bir çizgi çekiyor. Sunduğu en büyük artı da, yüksek topuklu ayakkabıların zahmetini bir kenara bırakırken yine de minik şekilde onlardan vazgeçmiyor oluşu.

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