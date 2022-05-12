Doğru Şapka Seçimi Nasıl Olmalı?

Şapka, birçok insan tarafından pek tercih edilmese de yine hafife alınmayacak bir kısım için vazgeçilmez aksesuarlar arasındadır. Gerek günlük gerekse özel davet kombinlerini uygun bir şapka ile tamamlamak, bazı insanların âdeta kimliği gibidir. Doğru bir şapka seçimi ile kombininizi çok daha farklı ve etkili kılabilmek mümkündür. Peki doğru bir şapka nasıl seçilebilir, şapka seçerken nelere dikkat edilmelidir? Bu konuda size yardımcı olabilecek öneriler yazımızın devamında, gelin birlikte bakalım…







1. Yüz Şeklinizi Tanıyın



Şapka seçiminde de tıpkı saç kesiminde olduğu gibi yüz şeklinize uygun bir seçim yapmanız gerekmektedir. Yüz şeklinizi belirledikten sonra şapka tipine karar vermeniz doğru olacaktır.





2. Oval Yüz



Oval bir yüz şekline sahipseniz şapka seçimi konusunda şanslısınız demektir. Oval yüz şekline örgü bere, düz bere, saçaklı şapka, fötr şapka gibi istediğiniz her tür şapkayı uydurabilir dilediğiniz tarza kavuşabilirsiniz.





3. Kalp Yüz

Kalp şeklinde bir yüze sahipseniz çan şeklinde şapkalar, geniş kenarlı orta boy şapkalar sizin için doğru bir seçim olacaktır. Şapka kenarlarının elmacık kemiklerinizden daha dar olmaması dikkat etmeniz gereken diğer bir detaydır.





4. Yuvarlak Yüz



Yuvarlak bir yüze sahipseniz kovboy, fötr ve geniş kenarlı şapkaları tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.







5. Kare Yüz



Kare yüz şekline sahipseniz simanıza yumuşaklık katacak, kenarlı şapkaları seçebilirsiniz. Asimetrik formlar, kulaklı kış şapkalar kare yüz şeklinizi daha hoş gösterecek seçimler arasındadır.







6. Saç Renginizi Tanıyın



Şapka seçiminin daha hoş görünmesi için dikkat etmeniz gereken detaylar arasında saç renginiz de bulunur. Oysa ki birçok insan şapkanın kıyafetlere uyumuna dikkat ederken saç rengine olan uyumuna dikkat etmez.







7. Sarışınsanız Dikkat



Sarışın bir insansanız kahverengi, siyah, mavi, kırmızı, pembe, gri gibi renkler sizi güzel tamamlayacak renkler arasındadır. Aynı zamanda parlak tonları da tercih edebilir, pastel renklerden ise uzak durmalısınız.









8. Esmerseniz Dikkat



Esmer bir insansanız bordo, mavi, kırmızı renk seçimleri çok daha hoş görünmenize yardımcı olabilir.







9. Kumralsanız Dikkat



Kahverengi saçlı bir insansanız siyah, çikolata rengi ya da mavi tonlarında şapkalar sizin için en doğru seçimler arasında yer alır.













