banner762
banner815
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
30 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
39 0
 
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
31 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
33 0
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
16 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
25 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
19 0
banner797
banner794

Doğru Şapka Seçimi Nasıl Olmalı?

banner476

Şapka, birçok insan tarafından pek tercih edilmese de yine hafife alınmayacak bir kısım için vazgeçilmez aksesuarlar arasındadır. Gerek günlük gerekse özel davet kombinlerini uygun bir şapka ile tamamlamak, bazı insanların âdeta kimliği gibidir. Doğru bir şapka seçimi ile kombininizi çok daha farklı ve etkili kılabilmek mümkündür. Peki doğru bir şapka nasıl seçilebilir, şapka seçerken nelere dikkat edilmelidir? Bu konuda size yardımcı olabilecek öneriler yazımızın devamında, gelin birlikte bakalım…

banner825
Doğru Şapka Seçimi Nasıl Olmalı?




1. Yüz Şeklinizi Tanıyın
 

Şapka seçiminde de tıpkı saç kesiminde olduğu gibi yüz şeklinize uygun bir seçim yapmanız gerekmektedir. Yüz şeklinizi belirledikten sonra şapka tipine karar vermeniz doğru olacaktır.

 

2. Oval Yüz
 

Oval bir yüz şekline sahipseniz şapka seçimi konusunda şanslısınız demektir. Oval yüz şekline örgü bere, düz bere, saçaklı şapka, fötr şapka gibi istediğiniz her tür şapkayı uydurabilir dilediğiniz tarza kavuşabilirsiniz.

 

3. Kalp Yüz

Kalp şeklinde bir yüze sahipseniz çan şeklinde şapkalar, geniş kenarlı orta boy şapkalar sizin için doğru bir seçim olacaktır. Şapka kenarlarının elmacık kemiklerinizden daha dar olmaması dikkat etmeniz gereken diğer bir detaydır.

 

4. Yuvarlak Yüz
 

Yuvarlak bir yüze sahipseniz kovboy, fötr ve geniş kenarlı şapkaları tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.


 

5. Kare Yüz
 

Kare yüz şekline sahipseniz simanıza yumuşaklık katacak, kenarlı şapkaları seçebilirsiniz. Asimetrik formlar, kulaklı kış şapkalar kare yüz şeklinizi daha hoş gösterecek seçimler arasındadır.


 

6. Saç Renginizi Tanıyın
 

Şapka seçiminin daha hoş görünmesi için dikkat etmeniz gereken detaylar arasında saç renginiz de bulunur. Oysa ki birçok insan şapkanın kıyafetlere uyumuna dikkat ederken saç rengine olan uyumuna dikkat etmez.


 

7. Sarışınsanız Dikkat
 

Sarışın bir insansanız kahverengi, siyah, mavi, kırmızı, pembe, gri gibi renkler sizi güzel tamamlayacak renkler arasındadır. Aynı zamanda parlak tonları da tercih edebilir, pastel renklerden ise uzak durmalısınız.



 

8. Esmerseniz Dikkat
 

Esmer bir insansanız bordo, mavi, kırmızı renk seçimleri çok daha hoş görünmenize yardımcı olabilir.


 

9. Kumralsanız Dikkat
 

Kahverengi saçlı bir insansanız siyah, çikolata rengi ya da mavi tonlarında şapkalar sizin için en doğru seçimler arasında yer alır.






 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.