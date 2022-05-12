Doğru Şapka Seçimi Nasıl Olmalı?

1. Yüz Şeklinizi Tanıyın
Şapka seçiminde de tıpkı saç kesiminde olduğu gibi yüz şeklinize uygun bir seçim yapmanız gerekmektedir. Yüz şeklinizi belirledikten sonra şapka tipine karar vermeniz doğru olacaktır.
2. Oval Yüz
Oval bir yüz şekline sahipseniz şapka seçimi konusunda şanslısınız demektir. Oval yüz şekline örgü bere, düz bere, saçaklı şapka, fötr şapka gibi istediğiniz her tür şapkayı uydurabilir dilediğiniz tarza kavuşabilirsiniz.
3. Kalp Yüz
Kalp şeklinde bir yüze sahipseniz çan şeklinde şapkalar, geniş kenarlı orta boy şapkalar sizin için doğru bir seçim olacaktır. Şapka kenarlarının elmacık kemiklerinizden daha dar olmaması dikkat etmeniz gereken diğer bir detaydır.
4. Yuvarlak Yüz
Yuvarlak bir yüze sahipseniz kovboy, fötr ve geniş kenarlı şapkaları tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.
5. Kare Yüz
Kare yüz şekline sahipseniz simanıza yumuşaklık katacak, kenarlı şapkaları seçebilirsiniz. Asimetrik formlar, kulaklı kış şapkalar kare yüz şeklinizi daha hoş gösterecek seçimler arasındadır.
6. Saç Renginizi Tanıyın
Şapka seçiminin daha hoş görünmesi için dikkat etmeniz gereken detaylar arasında saç renginiz de bulunur. Oysa ki birçok insan şapkanın kıyafetlere uyumuna dikkat ederken saç rengine olan uyumuna dikkat etmez.
7. Sarışınsanız Dikkat
Sarışın bir insansanız kahverengi, siyah, mavi, kırmızı, pembe, gri gibi renkler sizi güzel tamamlayacak renkler arasındadır. Aynı zamanda parlak tonları da tercih edebilir, pastel renklerden ise uzak durmalısınız.
8. Esmerseniz Dikkat
Esmer bir insansanız bordo, mavi, kırmızı renk seçimleri çok daha hoş görünmenize yardımcı olabilir.
9. Kumralsanız Dikkat
Kahverengi saçlı bir insansanız siyah, çikolata rengi ya da mavi tonlarında şapkalar sizin için en doğru seçimler arasında yer alır.