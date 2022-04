Bacaklarınızın kısa olduğunu düşünüyorsanız doğru kıyafet seçimiyle birkaç santim uzatmak mümkün! Peki daha uzun gözükebilmek için hangi parçalarla nasıl kombin yapmalıyız?





Sizler için boyu uzun gösterecek 5 öneri hazırladık. O zaman bakalım kısa bacaklı kadınlar nasıl giyinmeli? İşte tüyolar.

Yüksek Bel

Boyu uzun gösterecek 5 öneriden en dikkat çeken ve trend olan parça: Yüksek Bel

Yüksek bel jean, pantolon veya etekler her zaman vücudu en güzel gösteren parçalardan olmuştur. Çünkü yüksek bel; bacak boyunu uzun gösterirken bel kısmındaki kusurları da kapatır. Bu mükemmel parçaları crop toplarla tamamlayabilirsiniz. Kısa bacaklı kadınlar mutlaka dolabınıza ekleyin!





Tek Renk Kombin

Kombin yaparken tek bir ton seçerek vücudunuzu bir bütün olarak gösterebilirsiniz. Bu kombinle olduğunuzdan daha uzun ve havalı gözükürsünüz.

Not: Bej ya da beyaz; tek renk kombininde mükemmel duruyor.











Ayakkabıyı Kapatacak Uzun Paça

Topuklu ayakkabılar kısa boyluların vazgeçilmezidir. Topuklu ayakkabınızı kapatacak şekilde paçası uzun jean veya pantolonlarla kombinlerseniz boyunuz daha uzun gözükecektir. Bu tarz kombinlerde Victoria Beckham’dan ilham alabilirsiniz.











Mini Etek

Mini etek bacakları ortaya çıkararak daha uzun gözükmenizi sağlar. Ayakkabınızı topuklu dışında spor ya da maskülen seçebilirsiniz. Yine boyunuz olduğundan uzun gözükecektir.









Nude Topuklular



Nude renk topuklu ayakkabı her kadının dolabında olması gerekir. Çünkü her şeyle yakışır! Nude renk topuklu abiye ya da jean-gömlek vb. kombinlerde her zaman kurtarıcı olmuştur. Nude tonunu ten renginize uygun seçerseniz sanki teninizle bir bütünmüş gibi gözükür ve boyunuz uzun durur.