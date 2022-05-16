Eviniz için renkli, konforlu ve özgün bir dekorasyon mu oluşturmak istiyorsunuz? Yanıtınız “Evet” ise bohem ev dekorasyonu hakkında bilgi verdiğimiz, bohem dekorasyon fikirleri paylaştığımız yazımızı okumaya devam edin!





Bohem Tarz Nedir? Ne Demek?

Bohem tarz, çingene ve göçebe kültürünün renkli, özgür ruhlu ve kimi zaman abartılı tarzından esinlenerek ortaya çıkmış bir akımdır. Bu akım ilk kez 19. yüzyılda Fransa’nın Paris şehrinde ortaya çıkmış, sonrasında modadan dekorasyona farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Bohem tarzda bir kurala, standart moda ya da dekorasyon ilkelerine bağlı kalınmaz. Tamamen kişisel zevklere, konfora odaklı bir akımdır. Bohem dekorasyonda eklektik tasarımlar, yaşanmışlığın ya da emeğin izini görebileceğiniz parçalar ön plandadır. Renkler özgürce kullanılır, sıcak, davetkar ve rahat bir ortam hazırlanır. Siz de özgün ve özgür ruhlu bir mekan yaratmak istiyorsanız bohem tarz dekorasyon trendlerini ve önerilerini takip edebilirsiniz.





Bohem Tarz Ev Dekorasyonu Fikirleri

Bohem tarzda herhangi bir kural ve netlik olmasa da bohem dekorasyonu tercih eden kişilerin en sık kullandığı, bohem mekanlarda sıkça karşımıza çıkan fikirleri dikkate alabiliriz.

Siz de bohem ev dekorasyonu fikirleri ile evinize bu sıcacık ve konforlu tarza göre yenileyebilirsiniz.



Yer Minderlerine Şans Verin

Bohem tarzda; pahalı koltuk takımları, berjerler ya da kanepeler olmadan da konforlu bir ortam hazırlanabilir. Renkli, etnik desenlere sahip, el işi kılıflarla kaplı birbirinden farklı dokulara sahip yer minderlerini salondan balkona, oturma odasından yatak odasına farklı mekanlarda kullanabilirsiniz.





Koyu Renklerden Kaçının



Bohem tarzı uygularken tüm renklere kucak açıyoruz. Ancak koyu renkli tekstil ürünleri, aksesuarlar ya da mobilyalar bohem tarz ile pek uyuşmuyor. Ahşap eşyalarda açık renkli seçenekleri tercih etmek, canlı ve göz alıcı renkler seçmek daha uygun.





Renkleri ve Desenleri Karıştırın

Turuncular, yeşiller, sarılar, pembeler, morlar… Canlı renkleri farklı köşelere, farklı şekillerde serpip canlı bir ortam yaratın. Düz renkli ya da desenli eşya ve aksesuarları bir araya getirmekten çekinmeyin. Kilim, kırlent, duvar halısı, masa örtüsü gibi ev tekstili ürünleri renkleri kullanıp karıştırmak için oldukça uygun. Ancak daha bohem bir görüntü için farklı desen şablonları edinip mobilyalarınızı da renklendirebilirsiniz.







Bolca Bitki Ekleyin

Bohem dekorasyonun olmazsa olmazlarından biri de bitkiler. Sadece tek bir saksı bitkisinden bahsetmiyoruz. Bohem oda oluşturmak için mekanın farklı köşelerine yine bohem tarzda saksıların içerisine yerleştirilmiş bitkiler eklemelisiniz. Özellikle kaktüs, sukulent ve iri yapraklı yeşil bitkiler bohem tarz ile çok iyi uyum sağlar. Renkli, el boyama ya da hasır saksılar ise bitkileriniz için en doğru seçim olacaktır.











Farklı Dönemlere Ait Parçaları Kombinleyin

Farklı tarzlara ve dönemlere ait mobilya, aksesuar ve ev tekstili ürünlerini bir araya getirip eklektik bir dekorasyon oluşturarak bohem görünümü artırabilirsiniz. 80’lerden kalma bir radyo, 70’lere ait bir konsol, 90’lardan kalma bir aksesuar… Hepsini birleştirip diğer önerilerimizle de birleştirebilirsiniz.



Mumlar, Fenerler, Duvar Lambalarıyla Aydınlanın

Bohem dekorasyon için aydınlatma, avizelerden çok ortamda daha hoş, dolaylı bir aydınlık yaratacak mumlar, fenerler, LED zincirler ya da duvar lambalarıyla sağlanır. Özellikle mumlar bohem tarza çok uygundur. Kocaman yer mumlarından yüzen mumlara farklı çeşitlerdeki mumlarla salondan yatak odanıza farklı mekanları aydınlatabilirsiniz. Mumlarınız için makrome ipten mumluklar örebilirsiniz. Mumlarınızı vintage duvar lambaları ya da modern fenerler ile kombinleyebilirsiniz.





El Yapımı Aksesuarlar Ekleyin

Bohem tarzın doğal, sıcak ve samimi ruhunu en iyi yansıtan parçalar arasında el yapımı aksesuarlar da var. Makrome ipiyle hazırladığınız duvar süsleri, düş kapanları, mumluklar, abajur kılıflarından hasır iplik kullanarak oluşturduğunuz çeşitli dekoratif ürünlere, örgü kırlentlerden koltuk örtülerine kadar pek çok el yapımı ürünle bohem stilini güçlendirebilirsiniz. Sıfırdan bir aksesuar yaratmak yerine var olan mobilya ya da aksesuarları boyayabilir ya da desenlendirebilirsiniz.









Anılarınızı Mekanlara Taşıyın

Özgür ruhlu, kendine has ve özel bohem tarzı güçlendirmek için mekanlara yaşanmışlık katmayı unutmayın. Seyahatlerinizde satın aldığınız objelerden, özlem duyduğunuz anları yansıtan fotoğraflara ve sevdiklerinizin hediyelerine kadar sizin için özel tüm objelere mekanlarınızda yer açın. Onları en görünen noktalara yerleştirin. Böylece her karşılaştığınızda içinizi ısıtacak anılara yolculuk yapabilir, çok daha iyi hissedebilirsiniz.





Kapı ya da Pencereleri Vurgulayın

zellikle bohem salon ya da mutfaklar oluşturmak için harika bir önerimiz var: Kapı ya da pencere çerçevelerini boyamak! Sapsarı bir mutfak kapısı ya da desenli, dikkat çekici bir salon pencere çerçevesi… Zevkinize en uygun şekilde kapı ya da pencere çerçevelerini boyayabilirsiniz. Klasik beyaz ya da ahşap rengi kapı ve pencerelere yepyeni, bohem bir hava katabilirsiniz.





Kokuları da Dahil Edin

Son yıllarda dekorasyon denince akla sadece mobilya ve aksesuarlar gelmiyor. Mekanın ruhuna uygun kokular da dekorasyonu tamamlayan en önemli parçalardan biri oluyor. Kokulu mumlar, uçucu yağlar, tütsüler, palo santo… Yoğun, baharatlı ve sıcak kokular içeren çeşitli araçlarla bohem dekorasyonunuzu her açıdan yaşatabilirsiniz.



Bohem dekorasyonu evinizin farklı odalarına taşımak için neler yapabileceğinizi öğrendiniz. Peki, başka dekorasyon önerilerine ihtiyacınız var mı? Blogumuzu inceleyerek mutfaktan yatak odası dekorasyonu önerilerine kadar farklı odalarınız için fikir alabilirsiniz. Dilerseniz 2022 ev dekorasyonu trendlerine göz atarak, son trendlere uygun mekanlar oluşturabilirsiniz.