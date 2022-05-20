7 Adımda Mezuniyet Kıyafeti Nasıl Seçilir?

Uzun bir tuvalet mi giysem, yoksa mini bir elbise mi? Dikkat çekmek için kırmızı mı tercih etmeliyim? Dekolte olmalı mı, olmamalı mı? Hala mezuniyet gecenizde ne giyeceğinize karar veremediyseniz yazımıza bir göz atın

Herkesi mezuniyet heyecanı sarmış durumda. Erkeklerde çok görülmese de kızlar saçına, makyajına ve mezuniyet balosunda ne giyeceğine çoktan karar verdi bile. Tabii bir de işini son dakikaya bırakanlar var.İşte 7 adımda mezuniyet kıyafeti seçmenin püf noktaları…Vücut tipinize uygun olan kıyafetleri seçmeye özen göstermelisiniz. Vücudunuzun kusursuz bölgelerini ön plana çıkaracak elbiseler tercih edin. Örneğin ince bel, geniş göğüs ve basene sahipseniz; belinizi vurgulayan modeler giymelisiniz. Vücudu saran hafif balık modeller sizin için uygun olabilir. 2 parça takımlarla beliniz ortaya çıkacağı gibi, tek parça olması halinde belinizde kemer kullanarak spor şık bir görüntü yakalayabilirsiniz. Dar omuz, ince bel ve geniş basene sahipseniz; dikkatleri bel ve göğüs bölgesine çekerek, baseninizi kloş kesim şifon ya da tafta eteklerle kamufle edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta; büzgülü-pileli eteklerden uzak durmak gerektiği. Omuzlarınızı geniş gösterecek, prenses ya da kayık yaka tercih etmelisiniz. Göğsünüz büyük, beliniz kalın ve baseniniz darsa; V yaka kullanın. Ama göğüs bölgesinde bulunan işlemeli modellerden uzak durun. Üst bedeni sade kullanarak, alt kısımda desenli kumaşlar ya da pileli etekli modeler tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise, baseni saran modeller. Kalça ve basen genişliğiniz birbirine orantılı ve bel oyuntunuz az ise; basene oturan ve düz inen etekler giymelisiniz. Straples ya da spaghetti askılı üstler en doğru tercih olabilir.Renk seçimi yaparken ten renginizi dikkate alın. Açık tenliyseniz somon, pembe, mavi gibi soft tonlardan uzak durun. İdeal renkler; saks mavisi, ateş kırmızısı, morun tonlarıdır. Koyu ten rengine sahipseniz, tercihiniz açık renk tonları olmalı. Menekşe mavisi, yağ yeşili, pudra pembesi alternatif olabilir.Renk piştisi olmamak adına trend renklerin ara tonlarına yoğunlaşın. Örneğin, bu sezonda da tercih edilen renkler hiç kuşkusuz pudra pembesi, somon, açık mavi, açık yeşil, mor tonları. Bebek mavisi seçmek yerine menekşe mavisi ya da buz mavisini; mint yeşili yerine küf yeşilini seçebilirsiniz. Seri üretim yapan ve vitrinlerde gördüğünüz renklerden ziyade yine o renklerde ama daha ara tonlar tercih ederek, renk piştisini de engellemiş olacaksınız.4-Model ve renk konusunda herkesin tercih ettiği yerlerden uzak durarak, gecenin ikiz kardeşleri olmaktan kurtulabilirsiniz.5-Seçtiğiniz elbisenin abartı işleme ve dekolteli olmasından ziyade yaşınıza uygun olacak tarzda elbiseleri seçin. İşleme şıklığından ziyade elbiseyi aksesuarlarınızla ön plana çıkarın. İri ve çok renkli taşlarla işlenmiş elbiseler yerine, elbise renginizle aynı tonlarda kristal taşlarla süslenen elbiseleri tercih edebilirsiniz. Taşın renkleri ve büyüklüğüyle fak edilmek yerine, gecenin ışıklarında parıldayan ama bağırmayan; elegant bir görüntü elde edin. Sade vücut hatlarını vurgulayan bir elbise giyecekseniz, şık ve gösterişli kolyeler tercih edin. Ancak aksesuarlarınız da birbirleriyle yarışmamalı.6-Tercih ettiğiniz aksesuar, ayakkabı ve çanta birbiriyle yarışmamalı, tamamlayıcı olmalı. İddialı bir elbiseye sahipseniz nude tonlarında ayakkabı ve çanta tercih edin.7-Elbise seçerken mekan özelliklerini de göz önünde bulundurun. Kokteyl tarzında bir mezuniyet için kısa elbiseler, havuz ya da deniz kenarı için uçuşan formlar, kapalı mekanlar içinse vücudu saran formlar tercih edilebilir. Bu senenin en cool trendi 2 parçalı elbiseleri ve tulumları kullanırsanız, şüphesiz nerede olursanız olun mezuniyet partisinin en havalı kızı siz olacaksınız!