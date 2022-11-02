2023'teki revaçta olması beklenen 7 dekorasyon önerisi

Yoğun bir günün ardından size kucak açan bir eve gelmek gibisi yoktur! İçinizi huzurla dolduran ama aynı zamanda trend görünen bir ev dekorasyonu için gelecek yıl öne çıkan trendlerine göz atın. İşte 2023’te popüler olması beklenen dekorasyon önerileri

SÜRDÜRÜLEBİLİR EŞYALAR

Hayatımızın her alanında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı adımlar atmaya çalışıyoruz. Evimiz de bu alanlardan biri. Geri dönüştürülebilir materyalden yapılmış eşyalar ve çevre dostu objeler ev dekorasyonunda önem kazanıyor.

KARANLIK ATMOSFER

‘Dark academia’ adlı akımdan ilham alan bu dekorasyonda karanlık bir atmosfer yaratılıyor. Eski ama gösterişli eşyaların yer aldığı dekorasyonda klasik parçalar dikkat çekiyor. Koyu kahve eşyalar, ahşap objeler ve parlak siyah zemin bu dekorasyonun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.







ART DECO YÜKSELİŞTE

1920’li yılların mimarisinde görülen Art Deco adlı sanat akımının gelecek sene dekorasyonda sık sık yansımalarını göreceğiz. Fransa’da doğan bu avangart sanat akımı, simetrik desenlere ve metalik detaylara sık sık yer veriyor.

MİKRO LÜKS

Bu trend belki de son zamanların en popüler dekorasyon stili olabilir. Evet gösteriş ve dikkat çekicilik bol miktarda var ama eşya sayısında ve boyutunda azaltmaya gidiyoruz. Aynı zamanda bütçe dostu da olan bu trend, 2023’te yükselişe geçecek.





MODERN KIVRIMLAR

Eğer simetrik çizgilere sahip bir dekorasyona sahipseniz, kıvrımların ön plana çıktığı bu görünüm eviniz için güzel bir değişim olabilir. Halkalar, kıvrımlar, yuvarlak mobilyalar ve pastel tonlar bu dekorasyonda dikkat çekiyor.





JAPANDI TASARIM

Japon ve İskandinav tarzı ev dekorasyonunu harmanlayan Japandi, iki farklı kültürün sentezini ev ortamına uyarlıyor. Hem minimal hem de kullanışlı bir tasarımı işaret eden dekorasyonda, İskandinav stili yansıtan metaller, düz çizgiler ve temel renkler yer alırken Japonlara özgü bambu ve doğal malzemeler dikkat çekiyor.





İKİNCİ EL

Az bir bütçeyle hayallerinizi süsleyen bir ev yaratmak istiyorsanız ikinci el dükkanlar 2023’te en yakın dostunuz olacak. Önemli olan farklı dükkanları bol bol ziyaret etmek ve birbirine uyan objeleri ve eşyaları bir araya getirmek. Farklı türdeki parçaları bir araya getirerek evinizin kendi ruhunu da yaratabilirsiniz.



