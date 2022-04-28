2022 Yazında Bizi Bekleyen Mayo ve Bikini Trendleri

Karlı ve soğuk kışı bir an önce ardımızda bırakıp plajlarda güneşin ve denizin tadını çıkarabileceğimiz günleri hayal etmeye başladık bile. Peki, 2022 yazında plajlarda ne tür mayo ve bikini modelleri göreceğiz? Hangi yeni tasarımlar bizi bekliyor, hangi mayo ve bikini trendleri 2022’de popülerliğini koruyor?

Derin V Yaka Mayolar

2022 yazının mayo ve bikini trendlerine göz atmadan, alışveriş yapmayın!

Modası hiç geçmeyen V yaka mayolar, 2022’de plajlarda en çok göreceğimiz modellerden biri. Cesur ve seksi bir görünümün yanı sıra rahat kullanımıyla dikkat çeken mayo stilleri yaz sezonunun vazgeçilmez trendlerinden biri.









Minimal Bikiniler

Minimal süslemelere sahip bikiniler de bu yazın dikkat çekenleri arasında.Temiz çizgiler ve düz renklerin hakimiyeti söz konusu. Sadelikten yana olanları birbirinden cazip stiller bekliyor.









Klasik ve Vintage Tek Parça Mayolar

Birkaç yıldır yeniden popüler olan tek parça mayolarda bu yıl özellikle vintage modeller öne çıkıyor. Hem düz renklerde hem de çok renkli baskılarla karşımıza çıkan kreasyonların, bu yıl etek ve şortlarla da şık bir şekilde kombinlendiğini görüyoruz.









Cesur Renkli Desenler, Yılan Derisi, Zebra ve Leopar Desenleri

2022’de göreceğimiz diğer bir trend de cesur baskılar ile yılan derisi, leopar. Zebra gibi desenlerle kendini gösteriyor. Üçgen bikiniler ve cesur kesimli asimetrik kesim tek parça bikiniler de dahil olmak üzere çeşitli stillerde karşımıza çıkıyor.









Bandeau Bikiniler

2022 yazındaki büyük trendlerden biri de ilginç ve farklı kumaşların kullanılması. Ribana örgü ve bandeau üstler buna güzel bir örnek. Bu Bandeau bikini üstleri, farklı bir dokunun nasıl harika bir görünüm sağlayabileceğini gösteren güzel ve zarif örnekler olarak öne çıkıyor!









Çapraz ya da Sarmalı Bikiniler

Vücuda sarılan şeritlere sahip ya da çapraz askılı bikiniler de 2022 yazının öne çıkan trendleri arasında yer alıyor.









Yanları Biyeli Mayo ve Bikiniler

Yanları biyeli mayolar bu senenin bir diğer öne çıkan tasarımları arasında. Yan bağcıklar, mayoyu alışıldık görünümünden çıkararak daha şık bir hale getiriyor. Özellikle beli vurgulayarak hoş bir görünüm sağıyor.







Geniş Pencerelere Sahip Mayolar

Mayolarda, son senelerde pencereleri görmeye alıştık ancak bu yaz çok daha sofistike ve zarif hale geliyor. Pek çok markanın, kadın formunun farklı alanlarını vurgulayan tasarımları çok çeşitli seçeneklerle karşımıza çıkıyor.

Tığ İşi Bikini ve Mayolar

Tığ işi bikiniler son yıllarda çok popüler. Kalabalığın araında sıyrılmanızı sağlayan tığ işi bikini ve mayolar, bu yıl daha da ilginç ve çarpıcı modellerle karşımıza çıkıyor.







Yüksek Belli Bikini Altı

Her yaşta ve kiloda kadını feminen ve hoş gösteren yüksek belli bikini altları 2022’de trend olmayı sürdürecek.







