2022 Yaz Sokak Modası

2022 yaz sezonunun en trendleri zamansız parçalardan oluşması ile hem günümüz güncel stilini yakalamak hem geleceğe yatırım yapmak için en uygun zamanlardan.

Hepimiz cool, konforlu, şık bir stil istiyoruz ve o sene kesinlikle skinny silüetlerin yerini oversized bedenlere bıraktığı bu seneJ Bol pantolonlar, tişörtler, gömlekler… Renklerin bağımsızlığını ilan ettiği bu sene, kombinlerinde renkleri kullanma konusunda cesur olmayanların da senesi olacak çünkü her yer o kadar renklenecek ki hepimiz çok alışacağız. Hadi, yazı hepimiz en cool, konforlu ve iddialı bir stille selamlamaya hazırlanalım!Beyaz tişört kadın erkek demeden hepimizin favorisi. Şortla, kot pantolonla, kumaş pantolonla, elbiseyle, etekle… Hangi parça ile kombinlersen kombinle, hangi renkle eşleştirirsen eşleştir şık olmamanın ihtimali yok! Hem zamansız hem kusursuz… Özellikle oversized modelleri sezona damga vuracak.Gömlekler o kadar çok sevildi ki yaz sezonunda da bizimle olacağının sinyalini verdi. Şortlarla, jeanlerle, kumaş pantolonlarla, croplarla, etek ve elbiselerle o kadar cool görünüyorlar ki onlarsız bir kıyafet dolabının olması neredeyse imkansız.Geçmişten günümüze uzanan yolculuğunda trendinden ödün vermeyen parçalardan olan kot şortlarla güncel bir stil yakalayarak modanın pratik ve yalın haliyle cool bir kombinasyon yaratabilirsiniz!Yaz aylarının en kurtarıcısı olan ve kombinlenme derdi olmayan parçası elbiseler, rengarenk modelleri ile tam bir yaz parçası! Stil kodları ne kadar değişirse değişsin elbiseleri tahtından edemeyeceği kesin.Yaz sezonunda da her stile adapte olması ile var olacağının mesajını aldık. Boyu daha uzun gösterme illüzyonuna sahip bu pantolonlar ile gardıronuzdaki bütün kıyafet ve ayakkabılarınızı eşleştirebilirsiniz. Özellikle yandan ve önden yırtmaçlı formları sezonun en hit parçası.Retronun bize armağan ettiği, yaz-kış demeden hem rahatlığı hem duruşu ile favorimiz olan bu parça tabii ki yine bizimle. İster beyaz bir tişörtle ister rengarenk gömleklerle isterseniz de crop toplarla kombinleyin günlük stilinizin en şık haline kavuşacaksınız. Topuklu ayakkabılarınız ve beyaz gömleklerinizle kombinlediğinizde klasik bir görünüme kavuşacağınız bu jeani sneaker, sandalet ve terliklerinizle kombinlediğinizde ise rahat ve cool bir stile bürüneceksiniz.