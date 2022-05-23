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2022 Yaz Sandalet Trendleri

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Bu sezon konforun ön plana çıktığı şık tasarımlı sandaletlere hazır olun! Artık kendinizi özgür hissettiğiniz sandaletlerle sokak stilini yakalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayaklarınızın özgürce hareket ettiği bu sandaletlerle şık bir ortama da girebilirsiniz.

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2022 Yaz Sandalet Trendleri



Turist Sandaletleri

Orta yaş ve üzerinin tercih ettiği hantal ve çirkin olan turist sandaletleri bu sezon karşımıza güncellenmiş haliyle çıkıyor! Konfor yönünden çok rahat olan bu sandaletleri sokak stilinize ekleyin deriz.





 

Turist Sandaletleri

Orta yaş ve üzerinin tercih ettiği hantal ve çirkin olan turist sandaletleri bu sezon karşımıza güncellenmiş haliyle çıkıyor! Konfor yönünden çok rahat olan bu sandaletleri sokak stilinize ekleyin deriz.





 

Parmak Arası Terlikler

Deniz kenarında tercih edilen parmak arası terliklerin modası hiç geçmiyor! Parmak arası terliklerini sokak stilinde de görmeye alışın deriz. Oversize ya da şık elbiselerle, şortlarla hatta jeanlerle kombin yapabilirsiniz.



 

Minimalist Topuklar

Minimalin en çok yakıştığı kesinlikle ince bantlı sandaletler! Her yere yakışan minimalist topukları istediğiniz kıyafetinizle kombin yapabilirsiniz. Hem şık hem rahat olan bu topuklar vazgeçilmeziniz olabilir.



 

Platform Sandaletler

Platform topuklar güncellenmiş haliyle sandaletlerde de karşımıza çıkıyor! Görünüm olarak biraz kaba dursa da podyumlardan sokak stiline kadar uzanmayı başardı. Mini elbiseniz ve ince bir çorapla sandaletinizi kombin yapabilir, şık ve iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz.



 

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