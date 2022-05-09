2022 Yaz Abiye Modelleri

Giyim modasının en önemli giyim tarzı olan abiye kendini önemseyen ve çevrenin bakışlarını üzerinde toplamak isteyenlerin tercih ettiği özel davet ve günlerin kıyafeti olarak tanımlanır. Her sezon farklı modeller, işlemeler, renkler ve desenlerin yer aldığı abiye modelleri sezonunda hep beğenilmiş ve tercih edilmiştir.

Şifon Abiyeler

Bu yıl sezona damga vuracakhakkındaki yazıyı okuyarak seçim yaparsanız dikkatleri üzerinize çekersiniz.

Her sezon en etkili abiye parçası olan şifon bu yılda da trend olan parça olarak sıklıkla abiyelerde karşımıza çıkacaktır. Şifon özellikle büstiyer, pantolon ve etek üstlerinde çok güzel dizayn edilerek göz kamaştıracaktır. Kol ve göğüs dekoltelerinde de şifon kullanımı son derece yaygın olacaktır. En çok tercih edilen renk olarak siyah şifon parçalar şal niyetine de rahatlıkla kullanılarak abiyeye ayrı bir güzellik katacaktır.







Payet ve Pullar

2022 yılının abiye kıyafetlerinde sıklıkla rastlanan payet ve pullar göz alıcı estetikte tasarlanıyor. Kol ve yaka ağızlarına işlenebildiği gibi göğüs kısmını kaplayacak şekilde tasarlanan payet ve pullu abiyeler herkesin gözdesi konumunda. Sezon boyunca kıyafetin rengine uygun seçilen pul ve payetler ışıltılı bir hava estirecek 2022 yılı abiye modellerinde. Payet , pul ve püsküllerin ayrı veya birlikte kombinlenmesi tasarımcıların hayal gücüne abiye kıyafetle dönüşecek ve muhteşem abiyeler 2022 yılı boyunca tüketiciye sunulacaktır.









Düz ve Sade Renkler

Çiçek ve farklı desenli abiyeler 2022 yılında çok nadir görülecek abiyeler olacak ve diğer abiye modelleri arasında çok tercih edilmeyecektir. 2022 yılında tercih edilen etek, kısa ve uzun elbise, pantolon, ikili takımlar dahil tüm abiye çeşitlerinde sade, tek renk ve göz alıcı parlak veya mat renkli abiyeler tercih edilecektir. Kadife ve satenlerinde kullanılacağı abiye modellerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ürünlerin tamamının organik kumaşlardan oluşmasıdır. Sentetik ürünlerin koku ve ter yapması 2022 yılı abiye modellerinde tercih edilmeyecektir.









Dekolteler Her sezon

2022 yılının abiye kıyafetlerinde kol, etek, sırt ve göğüs detaylı derin dekolteli abiyeler göze çarpacaktır. Degaje ön ve arka yakalar dekolte olarak dikkat çekecektir. Bu dekoltelerin etrafı püskül veya farklı süsleme aparatları ile desteklenerek dekolteye farklı bir hava katarak alıcının beğenisine ve tercihine bırakılacaktır.







Siyah ve Beyazın Asilliği

Her sezon trend olan siyah ve beyaz renkli abiyeler 2022 yılında da yer alacaktır. Bu renklerin her tonunu rahatlıkla bulacağınız abiyeler 2022 yılının favori abiyeleri olacaktır. Bir gece davetinde giyilmesi tüm modacılarca önerilen renk hep siyah olmaktadır. Gündüz davetleri ve mevsimsel davetlerde de beyazdan vazgeçmemek gerekir. Beyaz veya siyah zemin üzerine ters köşe yapılan kombinler bu sezon bu iki rengin abiyelerde kullanımında ne denli önemli olduğunu bir kez daha yansıtacaktır.











Abiyeleri Nerede Giymek Gerekir?

Abiyeler normal gün giysisi olmayıp özel diye nitelenen zamanlarda özelliğine göre abartılı yada daha sade davet giysileridir. Abiyeleri günlük hayatta çok kullanmak mümkün olmaz. Abiyelerin kesim ve dikimlerinde ki ayrıntılar hareket özgürlüğünü sınırlar. Bu gibi nedenlerle abiyeler;

Mezuniyet davetlerinde

Nişan, düğün, sünnet kına gibi yakınlarının davetlerine katılacağı zamanlarda

Şık ve baş başa kutlama yapılacak durumlarda

İş ve yemek toplantılarında

Kendini özel hissettirecek ortamlarda

Yılbaşı gibi balo ve etkinliklerde

Solist kıyafetleri olarak tercih edilir.

Kısa zaman dilimlerinde şıklık ve zarafet için abiye edilir ve abiye giyinmek gerekir. Abiye seçerken yılın moda trendlerine uygun seçmek gerekir aksi halde gecenin parıldayan değil sönen yıldızı olunur.







Abiye Nasıl Kombinlenir?

Kendi başına çok şık olsa bile 2022 yılı abiye modellerini kombinlemek için uygun ayakkabı, uygun aksesuar, makyaj ve saç yapmak gerekir. Klasik tarz tüm abiyelerde abiyeyi daha da şık bir hale dönüştürmek için ince topuklu veya stiletto tarzı ayakkabılar giyilmelidir. Abiyeler için çanta seçimi de önemlidir.

Davette kullanılacağı için çantanın çok büyük olmaması gerekir. Saç modeli abiyenin yaka ve boy uzunluğuna göre olmalı ve davet gece ise ona göre gündüz ise ona göre makyaj yapılmalıdır. Abiyelere uygun takılar genelde inci ve zümrüt tarzı kolye , bileklik ve küpeler olup klasik dışı abiyelere uygun kombin alternatifleri de internet görsellerinde yer almaktadır.







Trend 2022 Yılı Abiyelerin Özellikleri​​​​​​​ Her sezon

2022 yılı abiye modellerinde yer alan genel özellikleri sıralar isek;

Abiyelerin çoğunda şifon göze çarpacak

Püskül, pul ve payetler abiyeler modellerinde de sıklıkla kullanılacak

Dekolteler 2022 abiye modellerinde fazlaca ve derin olarak yer alacak

Siyah ve beyaz dahil tüm renkler tek renk olarak kullanılacak, Ya çok parlak veya mat renkli abiye modelleri vitrinleri süsleyecek

2022 yılının abiye modellerinde genel özellikler bu şekilde olmakla birlikte likralı vücudu saran ve dökümlü kumaşlar kullanılacaktır.

