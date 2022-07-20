2022 Trend Alarmı: Bu Yıl Herkesin Üzerinde Göreceğimiz En Moda Parçaları Mercek Altına Alıyoruz

2022 yılında artık yavaş yavaş kendimizi evlerden çıkarıp sokaklara alışmaya çalıştığımız bir süreç yaşıyoruz. Pandemi ile birlikte değişen yaşam şartlarımız kıyafet tercihlerimizi de oldukça etkilemiş daha rahat, salaş kombinler tercih etmemize sebep olmuştu. 2022 ile birlikte normalleşmeye doğru adım atarken pandeminin getirdiği rahat giyim tarzına hem yavaşça veda edeceğiz hem bazı parçalarda bu rahatlıktan vazgeçmeyeceğiz. İşte 2022'de moda olacak en trend kombin önerileri.

1. Blazer ceket, şort, crop kombinleriyle göz alıcı görüneceksiniz.

2. Tepeden tırnağa beyazın asaletini keşfedin.

İş hayatının vazgeçilmez parçası olan blazer ceketler bu yıl şortlarla ve crop bluzlarla bir araya gelerek 2022 sokak trendlerinden birini oluşturuyor. Blazer ceketin altına bir şort ve içine ister düz ister dantelli bir crop giyerek farklı bir stil yaratmanız mümkün. Şort-ceket takımlara da bu yıl dolabınızda mutlaka yer verin.

Beyaz artık yaz, kış demeden kombinlerimizde tercih ettiğimiz bir renk oldu. Peki, bu yılın yükselen moda trendlerinden biri tepeden tırnağa beyazlara bürünmek desek ne dersiniz? '2022 modasına ben de uyum sağlayacağım.' diyorsanız baştan aşağı beyaz kıyafetlerden oluşan bir kombini dolabınıza eklemeyi ihmal etmeyin. Beyaz, bol paça bir pantolonu beyaz bir boğazlı kazakla birleştirip yine beyaz bir spor ayakkabı ya da botla tamamlayabilirsiniz.

3. Püsküllü elbiselerle enerjik bir sokak stili yakalayın.

4. Eyvah! Düşük bel geri döndü.

5. Çok bol pantolonlar, çok rahat stiller için harika.

6. Kısa paçalı pantolon üzerine elbise giymek mi?

7. Pencere kesimli kıyafetlere de devam.

8. Neon renkli göz alıcı parçalar da hala revaçta.

9. Ekose ve pötikare desenleri de harika seçim.

10. Haydi, biraz cesaret! Görünen jartiyerler kullanmaya var mısınız?

11. Yüksek platformlu ayakkabılarla gözünüz yükseklerde.

2022 Paris Moda Haftası'nda gerçekleşen defilelerde göze çarpan detaylardan biri püsküllerle hareket katılmış elbiseler oldu. Siz de dolabınızda etekleri püsküllü ya da tamamı püskül detayları ile bezeli elbiseler veya etekler bulundurup bu parçalarla yapacağınız kombinlerle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.2000'li yılların modası olan düşük bel, 2022 yılı moda trendleri ile birlikte aramıza geri döndü. Şık pantolonlarda, uzun eteklerde karşımıza çıkan düşük bel detayı, crop bluzlarla bir araya getirerek kombinlediğinizde sizi yılın moda ikonlarından biri haline dönüştürebilir.Bu yıl da rahatlığından vazgeçemeyenlerin favorilerinden biri olarak aşırı bol ve rahat kumaşlardan yapılmış pantolonlar karşımıza çıkıyor. İsterseniz düz isterseniz desenli kumaşlardan yapılmış çok bol paçalı pantolonları sade tişörtlerle kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz crop bluzlar ve topuklu ayakkabılarla kombininiz bir üst noktaya taşıyıp gece dışarı çıkarken tarzınızı konuşturabilirsiniz.'Bu da nereden çıktı şimdi?' diyebilirsiniz. 2022 moda trendlerine baktığımızda daha önceki yıllarda da bir ara moda olan pantolon üzeri mini etek ya da elbise kombinlerinin revaçta olduğunu görüyoruz. Siz de düz renk kısa pantolon üzerine şık bir elbise ya da etek tercih ederek 2022 ilkbahar aylarına trend kombininizle ortama damga vurabilirsiniz.Geçtiğimiz yıllarda pencere kesimli bluzları sık sık kombinlerimizde kullandık. 2022 trendi ise tek parça olarak dolabımızda kullandığımız elbiselerde ve tulumlarda cut-out detayların yer alması oldu. Dolabınıza ekleyeceğiniz cut-out parçalarla tek bir ürünle 2022'nin en trend kombinlerinden birini yapmış olacaksınız.2022 yılı moda trendleri, neon renkleri giymeyi cesaret isteyen bir durum olmaktan çıkardı. Kombindeki tek bir neon parça bile sokak stilinize enerji getirecek. Neon renkleri aynı zamanda göz alıcı desenlerle de bir arada kullanarak farklı ve eğlenceli bir tarz yaratmak da mümkün. İster günlük hayatınızda isterseniz plaj giyiminde neon renkleri kullanarak moda trendlere ayak uydurabilirsiniz.Bir dönemler okul formalarında kullanılan ekose ve pötikare kumaşlar bu yıl tıpkı düşük bel modası gibi geri dönüş yapıyor. Bu desenleri tepeden tırnağa takım olarak kullanabileceğiniz gibi düz gömleklerle, tişörtlerle ya da crop bluzlarla kombinleyerek stilinize hareket katabilirsiniz.2022 giyim modası neonlar gibi cesaret isteyen renkleri hayatımıza soktuğu gibi mini eteklerle ve şortlarla kullandığımız çorap ve jartiyerleri de stilde çığır açacak şekilde kullanıyor. Yeni trendde jartiyerleri saklamıyoruz. 'En cesur kombinler benden sorulur.' diyorsanız mini etekler ve şortlarla file çoraplarınızı jartiyer görünecek şekilde kombinleyip altına spor ayakkabı tercih ederek iddialı ve rahat bir tarz yaratabilirsiniz.Herkes evlerde oturmaya, spor ayakkabı rahatlığına alıştı. Ancak bu yıl kombinlerde yüksek platformlu topuklu ayakkabılara şans verirseniz ne kadar rahat ve şık olduklarını fark edeceksiniz. Yüksek platformlu topuklu ayakkabıları elbiselerden tutun da şortlu kombinlerinize varana kadar tüm kıyafetlerinizin tamamlayıcı parçası olarak kullanabilirsiniz.