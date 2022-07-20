2022 Trend Alarmı: Bu Yıl Herkesin Üzerinde Göreceğimiz En Moda Parçaları Mercek Altına Alıyoruz

1. Blazer ceket, şort, crop kombinleriyle göz alıcı görüneceksiniz.
İş hayatının vazgeçilmez parçası olan blazer ceketler bu yıl şortlarla ve crop bluzlarla bir araya gelerek 2022 sokak trendlerinden birini oluşturuyor. Blazer ceketin altına bir şort ve içine ister düz ister dantelli bir crop giyerek farklı bir stil yaratmanız mümkün. Şort-ceket takımlara da bu yıl dolabınızda mutlaka yer verin.
2. Tepeden tırnağa beyazın asaletini keşfedin.
Beyaz artık yaz, kış demeden kombinlerimizde tercih ettiğimiz bir renk oldu. Peki, bu yılın yükselen moda trendlerinden biri tepeden tırnağa beyazlara bürünmek desek ne dersiniz? '2022 modasına ben de uyum sağlayacağım.' diyorsanız baştan aşağı beyaz kıyafetlerden oluşan bir kombini dolabınıza eklemeyi ihmal etmeyin. Beyaz, bol paça bir pantolonu beyaz bir boğazlı kazakla birleştirip yine beyaz bir spor ayakkabı ya da botla tamamlayabilirsiniz.
3. Püsküllü elbiselerle enerjik bir sokak stili yakalayın.
2022 Paris Moda Haftası'nda gerçekleşen defilelerde göze çarpan detaylardan biri püsküllerle hareket katılmış elbiseler oldu. Siz de dolabınızda etekleri püsküllü ya da tamamı püskül detayları ile bezeli elbiseler veya etekler bulundurup bu parçalarla yapacağınız kombinlerle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
4. Eyvah! Düşük bel geri döndü.
2000'li yılların modası olan düşük bel, 2022 yılı moda trendleri ile birlikte aramıza geri döndü. Şık pantolonlarda, uzun eteklerde karşımıza çıkan düşük bel detayı, crop bluzlarla bir araya getirerek kombinlediğinizde sizi yılın moda ikonlarından biri haline dönüştürebilir.
5. Çok bol pantolonlar, çok rahat stiller için harika.
Bu yıl da rahatlığından vazgeçemeyenlerin favorilerinden biri olarak aşırı bol ve rahat kumaşlardan yapılmış pantolonlar karşımıza çıkıyor. İsterseniz düz isterseniz desenli kumaşlardan yapılmış çok bol paçalı pantolonları sade tişörtlerle kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz crop bluzlar ve topuklu ayakkabılarla kombininiz bir üst noktaya taşıyıp gece dışarı çıkarken tarzınızı konuşturabilirsiniz.
6. Kısa paçalı pantolon üzerine elbise giymek mi?'Bu da nereden çıktı şimdi?' diyebilirsiniz. 2022 moda trendlerine baktığımızda daha önceki yıllarda da bir ara moda olan pantolon üzeri mini etek ya da elbise kombinlerinin revaçta olduğunu görüyoruz. Siz de düz renk kısa pantolon üzerine şık bir elbise ya da etek tercih ederek 2022 ilkbahar aylarına trend kombininizle ortama damga vurabilirsiniz.
7. Pencere kesimli kıyafetlere de devam.Geçtiğimiz yıllarda pencere kesimli bluzları sık sık kombinlerimizde kullandık. 2022 trendi ise tek parça olarak dolabımızda kullandığımız elbiselerde ve tulumlarda cut-out detayların yer alması oldu. Dolabınıza ekleyeceğiniz cut-out parçalarla tek bir ürünle 2022'nin en trend kombinlerinden birini yapmış olacaksınız.
8. Neon renkli göz alıcı parçalar da hala revaçta.2022 yılı moda trendleri, neon renkleri giymeyi cesaret isteyen bir durum olmaktan çıkardı. Kombindeki tek bir neon parça bile sokak stilinize enerji getirecek. Neon renkleri aynı zamanda göz alıcı desenlerle de bir arada kullanarak farklı ve eğlenceli bir tarz yaratmak da mümkün. İster günlük hayatınızda isterseniz plaj giyiminde neon renkleri kullanarak moda trendlere ayak uydurabilirsiniz.
9. Ekose ve pötikare desenleri de harika seçim.
Bir dönemler okul formalarında kullanılan ekose ve pötikare kumaşlar bu yıl tıpkı düşük bel modası gibi geri dönüş yapıyor. Bu desenleri tepeden tırnağa takım olarak kullanabileceğiniz gibi düz gömleklerle, tişörtlerle ya da crop bluzlarla kombinleyerek stilinize hareket katabilirsiniz.