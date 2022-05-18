2022 Küt Saç Modası

Birbirinden Havalı Küt Saç Kesim ve Modelleri Birbirinden çarpıcı ve çekici küt saç modellerini sizin için listeledik. Küt saç modelleri hakkında genellikle yuvarlak ve oval yüz hatlarına sahip kadınlar için ideal olduğu düşünülse de, farklı şekillerde kesim stilleri ile her yüz tipine göre revize edilebilir. Saç kesimini belirleyen ve yönlendiren en önemli faktörlerden biri ise yüz şeklidir.

Küt saç kesim modelleri

Dalgalı küt saç modelleri

Uzun küt saç modelleri

Yüz şeklinize göre bir saç kesimi tercih ederek yüz hatlarınızı ortaya çıkarabilir ve saçlarınızı çok daha havalı gösterebilirsiniz. Son zamanlarda oldukça moda olan küt saç kesimine çoğu zaman kendimizi ikna etmek zor gelse de sonucu görünce tüm endişe yok oluyor. Siz de küt saç kesiminin riskli olduğunu düşünenlerdenseniz sizin için seçtiğimiz bu modeller fikrinizi değiştirebilir. Çünkü doğru kesim teknikleri ve ideal boy küt saç kesimi sayesinde görünümünüze modern bir stil kazandırabilirsiniz. Küt kesim saç nedir? Küt saç modeli hangi yüz tipine gider? Küt saç kesimi çeşitleri neler? Birbirinden çarpıcı ve çekici küt saç modellerini sizin için listeledik. Dilerseniz vakit kaybetmeden size en çok yakışan küt saç modelini birlikte seçelim.Popüler isimlerin de sıklıkla tercih ettiği kısa küt saç modeli özellikle minyon yüz tipine sahip olan kadınlar için oldukça ideal bir seçim olacaktır. Yüz hatlarının çok daha fazla belirgin hale geldiği kısa küt saç modeline yandan bir perçem kestirerek de farklı bir hava yakalamanız mümkün. Eğer geniş bir alın yapısına sahipseniz kısa küt saç modelini kakül fikri ile de tamamlayabilirsiniz.Dalgalı küt saç modelleri kısa saç modelleri arasında en dikkat çeken stil önerilerinden biri. Saçlarınızı küt kestirdikten sonra havalı bir görünüm yakalamak için şekillendirebilirsiniz. Bu işlem duştan sonra sadece 5 dakikanızı alacaktır. Üstelik küt saçlarınız çok daha kısa sürede ve hızlı şekil alacaktır. Saç köpüğü veya jöle yardımıyla saç uçlarına dalgalı bir görünüm vermeniz yeterli olacaktır. Küt saçları ısıyla şekillendirmek yerine saç şekillendirici ya da saç köpüğü de tercih edebilirsiniz. Böylece saçlarınız ısıdan zarar görmeden doğal yöntemlerle şekil alacaktır.

Eğer uzun ve kemikli bir yüze sahipseniz enseyi kısa önleri uzun şekilde bırakarak kullanabileceğiniz bu tip seyrek katlı küt kesim modelleri tercih edebilirsiniz. Bir tarafı uzun küt saç modelleri son zamanların en popüler kısa saç kesimlerinden biri. Hemen her saç rengi ile oldukça havalı görünen bu kesim size de oldukça farklı bir hava katacak. Bu modelleri kullanmak biraz zor olsa da kullanan kişide farklı bir hava yarattığını söylemeliyiz. Kısa saç uzun saça kıyasla biraz riskli olmakla beraber yüz hatlarına yakışan kesim bulunduğu zaman şahane bir etki gösterecektir. Bir tarafı uzun diğer tarafı kısa saç modelleri kısa saçlara hitap eden en pratik modellerden birisidir. Farklı saç renkleri ile harmanlandığında özellikle platin sarı ve gri renkleri tercih ederek tüm odağı havalı küt saçlarınıza toplamanız an meselesi.

Uzun küt saç modelleri özellikle 80’li yılların modası olduğu kadar günümüzde de oldukça popüler hale gelmiştir. Küt saç modellerini omuz hizasında kestirebileceğiniz gibi saçlarınızın bir tarafını kazıtarak diğer tarafı ise uzun bırakarak da kullanmanız mümkün. Asimetrik saçlara küt şekilde bitiş yapıldığında bu bitiş saç uçlarının daha kalın görünmesine olanak tanıyor. 2022 yılında özellikle bu saç modelinin son derecede popüler hale gelmesi birçok kişinin bu kesimi tercih etmesini sağladı. Aynı zamanda uzun küt saç modelleri saçlarını tamamen kısaltmak istemeyenler için de harika bir alternatif haline geldi. Küt saç modelleri arasında seçim yapmakta zorlanıyor ve saçlarınızı çok kısa kestirmeye cesaret edemiyorsanız bu modeller size ilham verebilir.









Yuvarlak yüze küt saç modelleri







Eğer yüz şekliniz yuvarlak ya da oval ise küt saç kesimini tercih etmek biraz daha riskli bir hal alabiliyor. Küt kesim yerine yüzünüzün daha köşeli ve hatlı görünebilmesini sağlamak adına bob saç modelini deneyebilirsiniz. Özellikle ön kısımdan arka kısımlara doğru kısalan bob saç modelleri ile oldukça havalı bir görünüm yakalamanız mümkün. Eğer siz de saçlarınızı bir türlü kestirmeye cesaret edemiyorsanız sizin için listelediğimiz modellerden birini seçip kuaförünüzün kapısını çalabilirsiniz.

Arkası katlı küt saç modelleri

Bonus: Küt saç modeli hangi yüz tipine gider?

Eğer ince telli saçlara sahipseniz arkası katlı kısa küt saç modellerini tercih edebilirsiniz. Saçlarınızın hacimsiz görünmesine engel olmak için arka kısımlara içten kat kestirerek daha yoğun ve dolgun bir saç görünümü elde etmeniz mümkün. Saçlarınızın altına kestirdiğiniz katlar arka kısımların daha havalı ve dolgun görünmesine yardımcı olacaktır.

Küt Saç Modelleri Hangi Yüz Tipine Yakışır? Son zamanlarda oldukça fazla popüler olan küt kesim saç modelleri, yuvarlak ve oval yüz hatlarına sahip kadınlarda başarılı sonuç verir ve çekici görünüm sağlar. Oval yüz hatlarına sahip kişiler için oldukça ideal olan küt saç kesimi, elmacık kemiklerini belirgin hale getirip yüz şeklini ortaya çıkarmak isteyenler için olumlu sonuç verir. Yuvarlak ve oval yüz hatları için küt saç kesim modelleri, yüz tipindeki farklılıkları dengeler. Çene ve çene ucunu belirginleştirmek için birebirdir. Yüz tipi kareye yakın olan kadınlar için de tavsiye edilen bu saç kesimi, özellikle önü uzun arkası kısa şeklinde farklı stillerde küt kesim modeli ile yüzün orantılı görünmesine olanak sağlar. Yüz hatları uzun olan. kişiler için de ideal olan küt saç kesimi, yüz şeklini yumuşatır ve daha soft bir görünüm yakalamanıza yardımcı olur. Ayrıca tercih ettiğiniz küt saç kesim modellerine kâkül, perçem, kat ve asimetrik gibi farklı kesim stilleri de ekleyerek ifadenizi yenileyebilir ve farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.



Nasıl şekillendirilir?

Sıra geldi küt saç kesim modellerinin nasıl şekillendirileceği konusuna. Küt saç kesiminin nasıl şekillendirileceğini bilmeyen kişiler bu saç modelini genellikle riskli bulur. Tam bu noktada birbirinden pratik ve güzel saç önerilerimiz var. Vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Saçları cansız,kuru ve ince telli olanlar küt saç kesim modelini tercih ederek saçlarına hacim sağlayabilirler. Ayrıca doğru köpük yardımı ile küt saçlarınızı şekillendirebilir ve oldukça doğal, dalgalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Saç düzleştirici ve maşa kullanarak yine kısa sürede görünümünüzü yenileyebilir ve saçlarınızı kolaylıkla farklı bir şekle adapte edebilirsiniz. Küt saç kesiminde saçını sürekli düz ya da klasik model kullanmaktan sıkılanlar ise maşa yardımı ile dalgalar vererek saçlarını gür gösterebilirler. Dilerseniz saç düzleştirici yardımı ile saçlarınızı tamamen düz forma getirerek revaçta olan modern ve iddialı bir görünüm elde etmeniz mümkün. Bu uygulamaların ardından elde ettiğiniz saç modelinizi daha kalıcı hale getirmek için saç spreylerinden yardım almayı ihmaletmeyin.