2022 İlkbahar/Yaz Defilelerinde File Detayı

2022 İlkbahar/Yaz Sezonunda File Detayına Yakın Markaj Eskiden sadece plaj giyimine ait olduğunu düşündüğümüz parçalar, şimdilerde günlük hayatın da bir parçası olabilme gücüne kavuşuyor. Mercek altına aldığımız bu güncel trend ise hâlâ mayo ve bikinilerle mükemmel uyum içinde; ancak şehir hayatına adapte edilebilmesi daha kolay hale geliyor.







2022 İlkbahar/Yaz defilelerinde Chloé, Ganni ve Nina Ricci gibi markaların yer verdiği file kumaşlar, artık sadece çorap formuyla sınırlı kalmıyor. Farklı parçaların üzerinde elbise görevi görebilirken eteklerin üzerinde de dikkat çekici bir detay olarak etkinliğini gösteriyor. Balıkçı ağlarını andıran bu kumaş, kroşe örgü trendinin de başka bir uzantısı konumunda. Özellikle yazlık çantalarla arasındaki yakın ilişki ise giderek daha da kuvvetleniyor.



