2022 Favori Yazlık Saç Modelleri

Saç modasında bu yıl da karşımıza farklı modeller çıkıyor. Yılın en favori saçlarında renk ve kesim çok önemli. Siz de bu yıl saçlarınızda değişiklikler yapmak ve yeni modeller denemek istiyorsanız 2022 saç trendlerine göz atabilirsiniz.







Mikro Örgüler

Toka Oyunu . Bar tokalar, mandal tokalar ve çıt çıt tokalar, sade bir görünümü hareketlendirmek için birebir.







Çabasız Dalgalar İster bir etkinlikte ister kız kardeşleriyle bir öğle yemeğinde.Sezonun yükselen güzellik trendlerinden olan bu saç modeli için kalın bir maşa ve doku verici spreylerden faydalanın.







90'lar Topuzu İşte her stil denklemine uyum sağlayacak bir saç modeli daha! Arkaya doğru gelişigüzel taranıp toplanmış, önden iki saç tutamı bırakılarak daha spor bir hava katılmış 90'lar topuzuyla tamamlayamayacağınız kombinasyon yok.



Jet Fön Yoğun ve hacimli bukleler. Bar tokalar, mandal tokalar ve çıt çıt tokalar, sade bir görünümü hareketlendirmek için birebir.İster bir etkinlikte ister kız kardeşleriyle bir öğle yemeğinde.Sezonun yükselen güzellik trendlerinden olan bu saç modeli için kalın bir maşa ve doku verici spreylerden faydalanın.İşte her stil denklemine uyum sağlayacak bir saç modeli daha! Arkaya doğru gelişigüzel taranıp toplanmış, önden iki saç tutamı bırakılarak daha spor bir hava katılmış 90'lar topuzuyla tamamlayamayacağınız kombinasyon yok. Dümdüz ve jet fön her zaman moda.











