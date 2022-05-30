2022 Favori Yazlık Saç Modelleri

Mikro Örgüler
Toka Oyunu. Bar tokalar, mandal tokalar ve çıt çıt tokalar, sade bir görünümü hareketlendirmek için birebir.
Çabasız Dalgalarİster bir etkinlikte ister kız kardeşleriyle bir öğle yemeğinde.Sezonun yükselen güzellik trendlerinden olan bu saç modeli için kalın bir maşa ve doku verici spreylerden faydalanın.
90'lar Topuzuİşte her stil denklemine uyum sağlayacak bir saç modeli daha! Arkaya doğru gelişigüzel taranıp toplanmış, önden iki saç tutamı bırakılarak daha spor bir hava katılmış 90'lar topuzuyla tamamlayamayacağınız kombinasyon yok.
Jet Fön
Dümdüz ve jet fön her zaman moda.