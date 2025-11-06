Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin’de düzenlenen “Miss Friendship International 2025” yarışmasında büyük bir gurur yaşadı. Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Kraliçesi Azra Kızılbora, 60 ülke güzeli arasında ilk 20 finalist arasına girerken, ayrıca jüri tarafından verilen “Miss Energetic Friendship – Enerjik Dostluk Elçisi” ödülüne layık görüldü.

Çin’in Guiyang şehrinde 5 Kasım 2025’te gerçekleşen uluslararası final, bu yıl yarışmanın 20’nci yılı olması nedeniyle görkemli bir atmosferde düzenlendi. 60 ülkenin katıldığı organizasyonda Kanada ve Moğolistan güzelleri kraliçelik tacını paylaşırken, Kuzey Kıbrıs’ın genç temsilcisi Azra Kızılbora, pozitif enerjisi ve sıcak tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.