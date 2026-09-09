Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nun talebi üzerine hazırlanan ve dün kamuoyuna açıklanan bir çalışmaya göre, "Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yönelik yaklaşımında çelişkiler var.

Alithia gazetesi haberi “Türkiye’yi Ödüllendirirken Kıbrıs’ı Dışlıyor” başlığıyla aktardı.

Haberde çalışma ile bir yandan Ankara’nın Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile zorlu ilişkileri ve Güney Kıbrıs’ın NATO ile iş birliğinden sürekli olarak dışlanma politikasının belgelendiği; diğer yandan da Türkiye’nin puanını yüzde 4’ten yüzde 44’e yükselten yeni bir değerlendirme yöntemi önerildiğini yazdı.

Çalışmada, aday ülkelerin AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile uyumunun nasıl değerlendirildiğinin incelediğini yazan gazete ve çalışmayı hazırlayanların Yüksek Temsilcinin açıklamalarının ve Konsey kararlarının kabulüne dayanan mevcut yöntemin, her ülkenin tutumunu ve jeopolitik katkısını tam olarak yansıtmadığını düşündüğünü kaydetti.

Haberde yeni metodolojiye savunma iş birliği, uluslararası misyonlardaki varlık, arabuluculuk faaliyetleri, üçüncü ülkelerle ilişkiler, uluslararası kuruluşlardaki tutum, yaptırımların uygulanması ve siber tehditlerle mücadele gibi kriterler eklendiği de belirtildi. Gazete, bu genişletilmiş değerlendirme kapsamında Türkiye’nin 50 üzerinden 22 puan topladığını ve Avrupa dış politikasıyla “bir dereceye kadar uyumlu” olarak nitelendirildiğini yazdı.

Haberde, Türkiye’nin güvenlik ve savunma iş birliği alanında 5 üzerinden 4 puan aldığı belirtilen çalışmada, bu değerlendirmede Ankara’nın Bosna-Hersek’teki “EUFOR Althea” operasyonuna ve Kosova’daki “KFOR” misyonuna katılımının etkili olduğu kaydedildi.

Çalışmada Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın NATO ile iş birliğine katılımını engellemeyi sürdürdüğü savunuldu.

Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkileri “zor” olarak nitelenen çalışmada, iyi komşuluk ilişkileri konusunda Türkiye’ye 5 üzerinden 3 puan verildi.

Gazete, çalışmada, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tanınmaması, Kıbrıs’ta devam eden sorunlar ve Türkiye’nin bir AB üyesi ülkeye yönelik tutumunun, genel değerlendirmede daha sınırlı bir etkiye sahip olduğunun görüldüğünü yazdı.

Haberde, Türkiye’nin değerlendirmesinin yüzde 4’ten yüzde 44’e yükselmesinin, Ankara’nın AB politikasında yaşanan önemli bir değişiklikten değil, yeni yöntemin Türkiye’nin jeopolitik ve askeri önemine daha fazla ağırlık vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

Çalışmanın Avrupa Parlamentosu’nun bağlayıcı kararı olmadığı kaydedilen açıklamada, önerilen yöntemin AB’nin Türkiye’yi değerlendirme biçimine ilişkin tartışmaya yeni bir boyut kazandırdığını yazdı.