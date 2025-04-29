Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen “7-10 Yaş Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası”, 26 Nisan 2025 tarihinde Atatürk Yüzme Havuzunda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Organizasyonda 47 minik sporcu kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada, minik yüzücüler sergiledikleri performansla büyük beğeni toplarken, yarışlar boyunca sporcuların heyecanı ve azmi görülmeye değerdi. Sporcular, farklı stillerde yarışarak madalya kazanabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koydu.

Madalya dağılımında, Lefkoşa Sanat ve Spor Derneği Spor Kulübü 13 madalya ile zirvede yer aldı. Onu 9’ar madalya ile Larnaka Gençler Birliği ve Bluefin Swimming Club takip etti. Fast Frogs ise 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmaya katılan diğer kulüpler arasında Karabetça Spor Kulübü, Güçver Su Sporları Kulübü, Yakın Doğu Üniversitesi, Tüfekçi Spor Kulübü, Beyaz Su Sporları, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Marlın S.C., ve Ashly Spor Kulübü yer aldı. Ayrıca bazı sporcular ferdi olarak yarışarak başarılı performanslar sergiledi.

Federasyon yetkilileri, bu tür organizasyonların genç yaşta sporculara yarışma kültürünü kazandırmak ve yüzme sporunun ülke genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme hedefi doğrultusunda organizasyonlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Açıklamada tüm sporculara, antrenörlere ve destek veren kulüplere teşekkür edilerek, başarılarının devamı dileğinde bulunuldu.

Madalya Dağılımı:

Kulüp Adı Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya

Lefkoşa Sanat ve Spor 6 3 6 15

Larnaka Gençler Birliği 5 2 2 9

Bluefin Swimming Club 4 2 3 9

Fast Frogs 5 3 0 8

Karabetça Spor Kulübü 2 2 2 6

FERDİ Sporcular 1 3 1 5

Güçver Su Sporları K. 2 1 1 4

Tüfekçi Spor Kulübü 1 2 1 4

Yakın Doğu Üniversitesi 2 0 0 2

Beyaz Su Sporları 1 0 1 2

Uluslararası Kı. Üni. 0 2 2 4

Marlin S.C. 0 2 0 2

Ashly Spor Kulübü 0 1 1 2