İspanya’nın Murcia Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, mikroplastiklerin insan üreme sistemine kadar ulaştığını gözler önüne serdi. Dr. Emilio Gomez-Sanchez'in öncülüğünde yapılan çalışmada, hem kadınların yumurtalık foliküler sıvılarında hem de erkeklerin sperm örneklerinde mikroplastiklere rastlandı.

Araştırma kapsamında 29 kadından ve 22 erkekten alınan örnekler incelendi. Elde edilen sonuçlara göre, kadınların %69’unda, erkeklerin ise %55’inde mikroplastik izlerine rastlandı. Bu küçük plastik parçacıklar; yapışmaz kaplamalar, polistiren, yün, yalıtım ve benzeri malzemelerden oluşuyor ve 5 mm’den küçük boyutlarda.

Dr. Gomez-Sanchez, mikroplastiklerin insan vücudundaki bazı organlarda varlığının daha önce bilindiğini ancak üreme sistemi gibi hassas bir alanda bu kadar yoğunlukta bulunmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Bu durum, doğrudan olmasa da dolaylı olarak üreme sağlığı üzerinde risk yaratabileceğini gösteriyor.

Mikroplastiklerin, vücuda solunum, sindirim veya cilt teması yoluyla girdiği düşünülüyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, bu maddelerin iltihaplanma, DNA hasarı ve hücresel bozulmalara yol açabileceğini ortaya koymuştu. İnsanlar üzerindeki etkiler konusunda ise daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Araştırma doğrudan doğurganlığı etkilediğine dair kesin bir sonuç sunmasa da, bilim insanları mikroplastiklerin uzun vadede sperm ve yumurta kalitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Bilim dünyası, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak ve çözüm yolları geliştirmek için araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.