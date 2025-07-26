Haziran’da İngiltere’de yürütülen geniş çaplı bir operasyonla ortaya çıkarılan organize suç şebekesinin başında, kamuoyunda “Kraliçe Arı” lakabıyla tanınan 65 yaşındaki DeborahMason’un bulunduğu belirlendi. Londra merkezli çetenin, ülke genelinde kokain sevkiyatı yaptığı ve yedi aylık süreçte yaklaşık bir ton uyuşturucu maddeyi piyasaya sürdüğü bildirildi.

Mason’un, yakalanmasaydı estetik operasyon yaptırmak üzere Türkiye’ye gitmeyi planladığı da ortaya çıktı.

MASON VE AİLESİ ADALETE HESAP VERDİ

Londra Metropolitan Polisi’nin yürüttüğü detaylı soruşturma sonucunda yakalanan suç örgütünün üyeleri, 18 Temmuz’da Woolwich Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Çetenin lideri Mason, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 20 yıl hapse mahkûm edildi. Diğer yedi sanık – altı kadın ve bir erkek – toplamda 106 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yetkililer, örgütün bir “aile işletmesi” gibi çalıştığını belirtti. Savcı Robert Hutchinson, “Bu sıradan bir aile değil. Mason, aile üyelerini suç ağına dahil ederek sistematik bir yapı kurmuş. Bu yüzden hepsi bugün cezaevinde,” dedi.

UYUŞTURUCU AĞINDAN LÜKSE UZANAN YOL

Çete üyeleri, Londra’dan temin ettikleri kokaini kurye ağıyla Bradford, Leicester, Birmingham, Bristol ve Cardiff gibi şehirlere ulaştırdı. Günde ortalama 1.000 sterlinin üzerinde gelir elde ettikleri tahmin edilen çete, bu parayı lüks yaşam tarzlarına harcadı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mason ve ailesi, uyuşturucudan elde ettikleri kazancı tatillerde, pahalı kıyafet ve lüks alışverişlerde kullandı. Örgütün en kritik anlarından biri, 20 Nisan 2023’te Harwich Limanı’nda gerçekleşti. Sabaha karşı limana gelen çete üyeleri, kiralık bir araçla sadece 20 dakika içinde kokain teslimatını alıp hızla geri döndü.

“GANGSTER NİNE” OLARAK TANINDI

Medya tarafından “Gangster Nine” olarak anılmaya başlanan DeborahMason’un, İngiltere’de en yüksek derecede yasaklı maddeler arasında yer alan “Class A” tipi uyuşturucunun ticaretini yönettiği tespit edildi.

Mason’un liderliğindeki bu yapı, sadece uyuşturucu ticaretiyle değil, aynı zamanda aile üyelerini suça yönlendirmesiyle de dikkat çekti. İngiliz polisi ve yargı makamları, bu tür organize suç örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.