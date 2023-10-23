Yaz havasını aratmayacak

Meteoroloji Dairesi, yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacağını bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle parçalı az bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.