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Yaz havasını aratmayacak

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Yaz havasını aratmayacak
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Meteoroloji Dairesi, yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacağını bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle parçalı az bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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