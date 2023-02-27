banner913
banner885
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
8 0
Ramazan için geri sayım
Ramazan için geri sayım
24 0
 
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
6 0
Okullarda deprem denetimi
Okullarda deprem denetimi
6 0
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
18 0
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
34 0
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
9 0
banner915

Yaz havası geliyor

banner476

banner825
Yaz havası geliyor
Hava bu hafta açık az bulutlu olacak, sıcaklık yükselecek.  
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Şubat – 6 Mart tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, ülkenin önümüzdeki birkaç gün yüksek basınç, sonraki günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava açık az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.