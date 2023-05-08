Yarın yağmur bekleniyor

Ülkede son günlerde etkili olan nemli havanın yarın da devam etmesi ve yağmur yağması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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