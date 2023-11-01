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Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Havanın yarın yağışlı olması bekleniyor ancak mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık da devam ediyor. 
Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Kasım dönemini kapsayan hava durumu tahmini raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                   
Rapora göre hava yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Pazardan çarşambaya kadarki sürede ise hava parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, raporun kapsadığı sürenin ilk yarısında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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