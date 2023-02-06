banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
13 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
18 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
6 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
8 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
9 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
28 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

Yarın dağlık kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

banner476

banner825
Yarın dağlık kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, parçalı ve az bulutlu olması beklenen çarşamba ve perşembe günlerinde sabah saatlerinde yer yer don olayı, cuma günü ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre, belirtilen süre boyunca bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 9-12 derece dolayında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı günü ise yer yer fırtınamsı esecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.