Yarın dağlık kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, parçalı ve az bulutlu olması beklenen çarşamba ve perşembe günlerinde sabah saatlerinde yer yer don olayı, cuma günü ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, belirtilen süre boyunca bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 9-12 derece dolayında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı günü ise yer yer fırtınamsı esecek.

