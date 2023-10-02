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Yağmurlu hava iki gün daha devam edecek

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Yağmurlu hava iki gün daha devam edecek
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Ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu hava yarın ve çarşamba günü de devam edecek. Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer gök gürültülü sağanak; çarşamba günü ise doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, perşembe günü itibarıyla hafta başına kadar hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. 

Serin ve nemli hava kültesi altında kalması beklenen bölgede periyodun ilk günü rüzgar kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. 

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