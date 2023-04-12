banner913
banner932
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
6 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
5 0
 
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
12 0
Ünilig’de Final Four zamanı
Ünilig’de Final Four zamanı
14 0
İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense bile enterkonnekte sisteme geçilemez
İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense bile enterkonnekte sisteme geçilemez"
8 0
Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı
Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı
8 0
Ukrayna Parlamentosu:
Ukrayna Parlamentosu: "Ukrayna’nın NATO üyeliğini destekleyin"
6 0
banner915

Yağışlı hava yarın da etkili olacak

banner476

banner825
Yağışlı hava yarın da etkili olacak
banner931
Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın yarın öğleye kadar yer yer sağanak şeklinde süreceğini  duyurdu.
Meteoroloji Dairesinin, 19 Nisana kadar olan hava tahmin raporuna göre,  yarın öğleye kadar yer yer yağmur bekleniyor, periyodun geriye kalan kısmı az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının ise, periyodun ilk yarısı, iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece olması, ikinci  yarısında ise  26-29 dereceye  kadar çıkması bekleniyor.
Rüzgarın ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Dogu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.